「休憩は一番最後に…」「息子の言動にイライラ」あなたが“我慢”していることは何？

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「耐えて参ります案件 〜私が我慢していること〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆仕事の休憩時間を我慢

我慢しているのは、仕事の休憩に入るタイミングです。私の職場はアミューズメント系で、事務職でデスクワーク中心に仕事をする私よりも、フロアで接客担当している方々のほうが確実に忙しいです。

そのため、フロアの方々よりも先に自分が休憩に入るのは悪い気がして、フロアの休憩回しが完了してから、私が休憩に入るようにしています。また、個人的に他人と同じ空間で食事をしたりするのが少し苦手なので、自分が最後に休憩を取ったほうが都合いい、という事情もあります。しかし、この自分ルールを他のスタッフには伝えていないため、フロアの方々は各自の都合で休憩に入るので、ときには遅めに入る方もいます（栃木県 26歳 男性）

◆部下の成長を見守る

部下の仕事に手を貸したり、口を出したりすることを我慢しています。答えを教えてあげることは簡単なのですが、それでは部下が成長しないだろうと思ってのことです。とはいえ、仕事には期日があるものなので、日々うまく促すようにアドバイスを送っています。その気にさせる、ポイントに気付いてもらうことは本当に難しいですが、焦らず我慢です（静岡県 50歳 男性）

◆息子のやる気のなさに…

私が耐えに耐えているのは、高校3年生の息子のことです。反抗期特有の無視、無愛想、暴言、横暴などの反応はないものの、何においても「やる気がない」「面倒臭い」を前面に出してきます。厳しく言おうが優しく伝えようが、頼んだことはやらないし、こちらの質問にも「まあまあ」「そんなの別にいいじゃん」と適当にごまかされます。

小言を言いたいけれど、息子から適当にスルーされるのを我慢して、耐えに耐えまくっている毎日です（神奈川県 58歳 女性）

◆粘る“歯磨き粉”

私が今我慢していることは「使い終わりそうな歯磨き粉」です。“そろそろ終わりそうだな”と思ってから早1ヵ月……早く新しいのに変えたいけれど、絞ればまだ出るのです。指が痛くなるくらい絞らないと出ませんが、まだ出るのです。今日も替えるタイミングに耐え、歯磨き粉を絞っております！（東京都 41歳 女性）

