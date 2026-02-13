坂上忍 観光地の二重価格に「高くしていい」オーバーツーリズム対策に持論

テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」レギュラーコメンテーターの玉川徹とフリーアナウンサーの原千晶がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ラジオのタマカワ」。「テレビではまだ出せていない玉川徹の新たな一面を発信!!」をコンセプトに、ビジネス、キャリア、マネー、カルチャー、エンタメ、音楽など、さまざまなジャンルをテレビとは違った角度から玉川が深掘りしていきます。今回の放送では、坂上忍さんがゲストに登場。ここでは、日本における昨今のオーバーツーリズム問題について伺いました。

◆オーバーツーリズムの状況をどう思う？

玉川：この時間は「ピックアップ」です。共同通信の「トレビの泉、料金導入を開始 ローマ市『混雑緩和に』」という記事です。

原：イタリアの首都ローマにある世界的名所の噴水、トレビの泉で今月2日、周辺に立ち入る観光客に対し、2ユーロ、およそ365円の入場料が導入されました。ローマ市民は身分証を提示すれば無料となります。

オーバーツーリズム対策の一環で、ローマ市は混雑の緩和につながるとしています。ローマ市によりますと、年間およそ650万ユーロ、およそ12億円の収益が見込まれ、噴水の保護などに活用するとしています。

玉川：坂上さんにお伺いしたいんですけど、なんかね「バイキング」をやっているような気になっちゃうんだけど、「バイキング」のときはコメンテーターの立場じゃなかったですもんね。

坂上：まあ、皆さんの口が重いときは僕が喋らなきゃいけないのかなっていう役回りで。

玉川：当時、オーバーツーリズム問題とかってやりました？

坂上：オーバーツーリズムはやっていないですね。後半はコロナになってしまいましたから。

玉川：京都なんかではバスに乗れませんとかね。みんながそれで反感を持ち始めているんですよね。このオーバーツーリズムの状況ってどういうふうに見ています？

坂上：清水寺とか僕は大好きですけど、正直もう行く気もしないし。僕は全然賛成ですけどね、こういうふうに富士山も含めて。

玉川：二重価格。

坂上：はい、高くしていい。

玉川：なんか難しいのが、外国人だけ高くするっていうと「どうなんだ」って話が出てくるんですよね。

坂上：いや、高くしていいと思います。

玉川：むしろ「日本人を安くする」っていうような言い方にすればいいんじゃないかみたいな。言い方の問題ですよね。だから、導入時は日本人を安くして、少ししてから全体をグッと一緒に上げちゃうみたいな。

坂上：多分それって、とても日本的な考え方で極端な変化を嫌う癖があるので。何かを変えようとするのであれば、僕はどんな批判があってもいいから、まずはどちらかに振って、そこから微調整をすればいいっていう考えですね。

玉川：なるほど。

坂上：徐々にとか、あっちとこっち両方に気を遣うっていうやり方が一番時間がかかってくるとは思います。

