「自分にお金をかけられるようになったけど…」“ストレス解消法”がわからない…40代女性の切実な悩みに共感、アドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。2月6日（金）の放送は、「ストレス解消や趣味の見つけ方」という相談を紹介しました。最近仕事を始め、ほんの少しだけ自分にお金をかけられるようになりました。そこで、気分転換やストレス発散方法を身につけたいと思っています。ちょっとした時間に好きなことができたら、有意義な時間を過ごせたら……と思うのですが、なかなか自分に合うものが見つかりません。以前、美術館に行ったこともありましたが、息抜きになるどころか疲れてしまいました。もともと運動が苦手なので、スポーツには抵抗があります。皆さんが日々の生活で実践している、おすすめの息抜き方法を教えてください。（神奈川県 40代半ば 女性 パート・アルバイト）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「ストレス発散、息抜きは本当に大事ですよね。これを上手くやるのって、人生においてとっても大切だなと私も思います」と深く共感。自身の経験を交えながら、いくつかのアドバイスを贈りました。住吉の最近の"鉄板"は、韓国ドラマとそれに付随する"推し活"。さらに、生活習慣として欠かせないのが「銭湯」だと言います。「行くたびに『ふぁ〜』っていう解放感があって。本当に行くたびに『私の健康を支えてくれている』と思う、かけがえのない時間なんです」と熱を込めます。また、運動が苦手という相談者に対し、「ただ暑くて汗をかくのではなく、"自分が動いたことで出る汗"をかくと、肉体的な解放感があるんですよね。じっと悶々と考えるのが一番ストレスが溜まるので、何か1つ、得意な体の動かし方が見つかるといいかもしれません」と語り、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、住吉も太鼓判を押す「お風呂・サウナ」系のリフレッシュ法です。サウナはどうですか？ 最近はロウリュのある施設も増えていて、汗をたくさんかくとスッキリして気持ちいいですよ。もしサウナが苦手なら、単純にスーパー銭湯巡りはいかがでしょうか。今は中で休める場所や本が置いてあったり、ご飯も美味しかったりします。駅近や送迎バスがある施設も多いので、有休を取って1日中過ごすのもおすすめです！（埼玉県 45歳 女性 会社員）ーー続いては、静かに自分と向き合う時間や、意外な場所での気分転換です。私は先日、初めて「写経」に行ってきました。静かな環境で、微かに香るお香の匂いの中で文字をなぞるだけ。お経の意味はわからなくても、不思議と心を静かにすることができました。仏様の絵をなぞる「写仏」というものもありましたよ。ちょっとハマりそうです！（東京都 47歳 女性 会社員）何かをするのが苦手な私は、単純に景色を見に行きます。一番のお気に入りは「空港」です。展望テラスから飛行機を見たり、空港内を歩いたりするだけで、普通のショッピングとは違って気分が上がります。あと、最近はスーパーで流れる「呼び込み君」のミニチュア版を購入しました。疲れた時にあの曲を聴いて、1人で気分転換しています（笑）。（大阪府 47歳 男性 自営業）ーーさらに、「無心になれる作業」や「再開」をキーワードにした提案も届きました。お家で気軽にできるパン作りはいかがでしょうか。パンをこねたり切ったりする作業はとにかく無心になれて、すごくストレス解消になります。焼きたてを好きなだけ食べられるのも魅力。今は1時間ほどでできる時短レシピもたくさんあるので、達成感を味わえますよ。（千葉県 36歳 女性 会社員）私は20年ぶりにフルート教室に通い始めました。最初は音が出ず苦戦しましたが、コツコツ練習して2年、今は楽しく続けています。相談者さんも、学生時代に取り組んでいたことを再開してみては？ 経験が土台にあると取っ掛かりやすいですし、日常から少し離れるだけで癒やしになりますよ。（千葉県 41歳 女性 会社員）日頃のちょっとしたガス抜きとして、嫌なことがあった時に宝くじを1口だけ買います。「嫌な出来事や嫌な人から運気を貰う」と思って買うとスッキリします。私は以前、この方法で70万円当選したことがあります！ そうなると、多少嫌なことがあっても優しい笑顔でいられます（笑）。（千葉県 46歳 男性 会社員）ーーこのほかにも、「お料理教室」や「乗馬」など、アクティブなものから癒やし系まで多くの案が寄せられました。自分に合った「息抜き」は、案外身近なところにあるのかもしれません。「何かを始めなきゃ」と構えず、まずは小さな「心地よさ」を探すことから始めてみてはいかがでしょうか。