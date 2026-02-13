動画配信サービスのNetflixは13日、原辰徳氏と二宮和也氏が対談した「侍ジャパン監督 世界一への重圧: 原辰徳x二宮和也 | 2026 ワールドベースボールクラシック」の映像を公開。「侍ジャパン」の指揮官として戦うことの重圧や、井端弘和監督へのメッセージを深堀りしている。

本映像では、2009年の第2回ワールドベースボールクラシックで侍ジャパンを世界一に導いた名将・原辰徳さんと、Netflixの2026 ワールドベースボールクラシックのスペシャルサポーターの二宮和也さんによる特別対談が実現。

二宮さんは、「原さんの野球人生を追いかけている」と熱く語るほどの大ファン。憧れの存在を前に緊張と興奮が入り混じった様子で、侍ジャパンの指揮官として戦うことの重圧や、井端弘和監督へのメッセージを深く掘り下げている。

本特別対談を通じて、侍ジャパンの監督就任秘話や、イチロー選手の伝説的な一打の裏側にあった緻密な戦術プラン、そして監督と選手という立場を超えて築かれた強固な絆など、指揮官の視点から当時の秘話を知ることができる。

終始、野球ファンとして憧れの原さんに目を輝かせながらインタビューを進める二宮さんの姿と、「思い切ってやりなさい！」と井端監督へ力強いエールを送る原さんの特別対談の様子を通じて、侍ジャパンの連覇に向けた新たなドラマの幕開けに期待が高まる映像となっている。

そのほか対談では、原さんが明かした「日韓戦の前、野球人生で初めて試合前に胃が痛くなり、プレーボール数分前に監督室へ胃薬を飲みに行った」

というエピソードなど、選手としても監督としても華やかなイメージで知られる原さんの意外な一面が語られている。

「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合／3月5日～3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

【動画】原辰徳x二宮和也の対談が実現！映像本編がこちら

Netflix公式YouTubeより

https://www.youtube.com/watch?v=JfwjglJOOOw

【関連記事】

【了】