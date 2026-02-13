リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、日本代表MF遠藤航の負傷状況について語った。リヴァプール公式HPが13日、同監督のコメントを伝えている。

遠藤については、11日に行われた第26節サンダーランド戦で、プレミアリーグでは今シーズン初めてのスターティングメンバーに名を連ねた。負傷者や出場停止選手の影響により、本職ではない右サイドバックでの起用となったなか、ソリッドな守備を見せるなど持ち味を発揮。しかしながら、後半に入った62分、クロスボールをクリアした後の着地で足首を強く捻り、そのまま負傷交代を余儀なくされていた。

試合翌々日の13日午前、スロット監督はFAカップ4回戦のブライトン戦に向けた会見に出席した。サンダーランド戦の直後にも、遠藤の状態が思わしくないことを明かしていたが、スロット監督は改めて遠藤の状態に言及。「彼は足のケガに見舞われた。今後、まだいくつかの評価を行う必要があるが、彼がかなり長期間にわたって欠場することになるのは明らかだ」と話しており、長期離脱の可能性を示唆した。

現在、リヴァプールでは右サイドバックを本職とするオランダ代表DFジェレミー・フリンポンと北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリーが揃って長期離脱中。負傷明けの元イングランド代表DFジョー・ゴメスも万全の状態ではなく、右サイドバックにケガ人が集中している状況のなか、遠藤までも長期離脱となれば、リヴァプールにとっては大きな痛手となりそうだ。遠藤個人としても、ここまで公式戦12試合の出場にとどまっていたなかで、残るシーズンを棒に振るようなことがあれば、無念のシーズンとなってしまう。

日本代表にとっても大打撃だ。3月にはヨーロッパ遠征を控えており、スコットランド代表＆イングランド代表と対戦するが、遠藤の欠場は決定的だろう。今年6月から7月にかけて北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026に向けても、遠藤の状態は懸念材料となりそうだ。

