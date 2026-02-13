「獲得できるチャンスだ」大谷翔平所属のドジャース、主力選手の戦力外が…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはベン・ロートベット捕手をウェーバーで獲得するため、アンソニー・バンダ投手を事実上の戦力外であるDFAとした。この決断によってドジャースは他球団の補強を助けることになるかもしれない。米メディア『ボソックス・インジェクション』のダニエル・フェイニンガー記者が言及した。

バンダは過去2シーズンで計119試合に登板し、防御率3.14と安定した成績を残してきたリリーバーだ。平均95.9マイル（約154.3キロ）のフォーシームと同等の威力を持つシンカーを武器に、空振りを奪いながら強打者を抑えてきた。

今季のバンダの年俸は約160万ドル（約2.5億円）に過ぎず、翌年には年俸調停権を持つため、コストパフォーマンスは抜群だという。

そこで獲得候補として浮上しているのが、ボストン・レッドソックスだ。今オフ、大型補強に踏み切っていないレッドソックスにとって、安価で制御可能、しかもワールドシリーズ経験を持つ左のリリーフは理想的な存在だとされている。

注目の集まるレッドソックスの動向についてフェイニンガー氏は「ワールドシリーズ経験を持つ質の高い投手を獲得できるチャンスだ。これを活かせれば、それは間違いなく勝利に分類されるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】