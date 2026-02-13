菊池雄星、13万字の執筆で振り返った家族との歩み。他界した父にも「読ん…

MLBロサンゼルス・エンゼルスに所属する菊池雄星投手は日本時間11日、『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所刊・2月17日発売）の刊行に際し、オンラインで取材に応じた。

13万字に及ぶ原稿を自らの手で書き上げた。著書の執筆を通じて、菊池は家族との歩みを改めて振り返ったという。

「両親について振り返る時間もあったので、いろんなことをしてもらったなと思い出しながら書きました」

父は2019年に59歳という若さで他界している。「父親にも読んでもらいたいなと思っています」と静かに口にした言葉には、感謝と敬意がにじむ。少年時代から背中を押し続けた存在の記憶は、今も菊池の心の中で生き続けている。

メジャーでの挑戦は順風満帆ではなかった。「アメリカで投げていると辛いこともたくさんある」。そのたびに支えとなったのが家族だった。「家族で乗り越えてきた」と振り返り、「妻にも読んでもらいたい」と思いを込める。

まだ幼い息子は本を読むことができないが、「いつか読んでもらえたらいいなと思いながら書きました」と明かす。父として、夫として、そして一人の人間としての葛藤や決意も、本書には刻まれている。

（取材・文：加藤健一）

【関連記事】

【了】