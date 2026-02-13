「最も注目すべきだ」大谷翔平所属のドジャース、“隻眼”投手が昇格のダー…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、スプリングトレーニングの招待選手32名を発表した。各選手によって期待度は異なるが、先発右腕のパトリック・コペン投手については熱視線が注がれているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在24歳のコペンは将来が期待されるプロスペクトの一人だが、2024年8月の試合中に打球が顔面を直撃し、右目の視力を失うという大アクシデントに見舞われた。それでも、片目だけでプレーを続けることを決意し、不屈の闘志でマウンドに上がり続けている。

同メディアは「ダグ・マケイン記者は招待選手リストを分析したが、これまでの経歴を参考にすれば、少なくとも何人かはチームに貢献する選手になる可能性が高い。この中で最も注目すべきはコペンだろう。彼は昨季マイナーで117.2イニングを投げて防御率3.59を記録し、チームのマイナー投手の中では最多となる152奪三振をマークした」と言及。

続けて、「コペンに会って、彼の物語やそこに至るまでの道のりについて話を聞きたいと思っている。率直に言って、彼が粘り強く努力し続けた姿は感動的だ」というマケイン記者のコメントを伝えている。

