今日の運勢は？ ★2026年2月14日（土）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月14日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月14日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？ワクワクドキドキする気持ちを大切にすることで、運気がアップする日です。あなたの純粋な子ども心に意識をむけて、思うままに行動をしていくことで、良い流れがやってくるでしょう。新しいことをはじめると良い日です。気になっていたことや、やってみたかったことがあれば、今日からスタートさせましょう。新鮮な気持ちで一歩を踏み出すことができるでしょう。遠くへお出かけをする計画を立てると良い日です。行ってみたかったところがあれば、その土地について調べたり、どこを観光するかプランを考えてみたりすると良いでしょう。パートナーとの関係を考えると良い日です。パートナーがいる方は、パートナーとの時間を大切にしましょう。パートナーをお探しの方は、ご自身の理想をイメージしていくと良いでしょう。お家でゆっくりと過ごすと良い日です。好きな音楽や映画を楽しんだり、入浴剤やキャンドルをつかってバスタイムを充実させるのも良いでしょう。ご自身を癒すことに意識をむけましょう。みんなで過ごすことで運気が上がる日です。誰かからお誘いがあれば、少し腰が重たいなと感じても、参加をしてみることで、あなたにとって必要な体験ができるでしょう。家族サービスをすると良い日です。今日は、ゆったりと家族団らんを楽しみましょう。家族と離れて暮らしているという方は、連絡を取り合ってみることで、良い時間を過ごせそうですよ。お仕事やお勉強の運気が良い日です。スキルアップのために、なにをすればいいか考えて計画を立てると良いでしょう。資格取得のためのお勉強をするのにも良い日です。あなたの才能が開花するかもしれません。あなたが自然に続けている事柄の中に、あなたの才能はかくれています。時間を忘れてしまうくらい、心から楽しめることはなにか考えてみましょう。ヨガや瞑想をすると良い日です。あなたの潜在意識に向き合うことで、あなたの本当の望みや、やるべきことがみえてくるかもしれません。心を落ち着かせて、ご自身をみつめてみましょう。健康的な生活に意識を向けることで、運気が上がっていく日です。バランスの良い食事や、適度な運動、良質な睡眠など、生活習慣の中で気をつけていこうと思っていたことがあれば、今日から行動しましょう。ご先祖さまに感謝をすると良い日です。お墓参りに行けるのであれば行ったほうがいいですが、なかなか時間がとれないという方は、心の中で生かして頂いていることに感謝を伝えましょう。あなたは、ソウルメイトとの間でまだ解決していない問題を過去生から持ち越しています。ソウルメイト同士はお互いをすぐに認識し合い、そのときに甘い気持ちになったり、セクシャルな魅力を感じたりすることがあります。あなたはソウルメイトの存在によって、スピリチュアルな学びを得て、成長するでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/