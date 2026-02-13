「最初で最後の代表になると思う」菊池雄星、“オールドルーキー”として初…

MLBロサンゼルス・エンゼルスに所属する菊池雄星投手は日本時間11日、『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所刊・2月17日発売）の刊行に際し、オンラインで取材に応じた。

今大会のWBCに向け、菊池は特別な思いを抱いている。現メンバーで人生初の日本代表入りは菊池のみ。「オールドルーキーとして頑張りたい。最初で最後の代表になると思う」と覚悟を口にした。

昨年、井端弘和監督が花巻を訪れ、「WBCで一緒に戦おう」と直接伝えられた。「チームリーダーとして引っ張ってほしい」と期待を受けたが、「どう考えてもオールドルーキーなのでできそうにない」と苦笑。それでも「食事会でご飯をごちそうしたい」と、年長者としての役割を模索する。

登板日等は未定だが、開幕に向けて「100％に持っていくこと」を最優先に調整を進めている。例年はシーズン序盤から徐々に状態を上げていくが、今回は3月6日の開幕にピークを合わせる必要がある。「ベストな状態を作らなければいけないという思いでやっています」と語った。

また、花巻東高の先輩・後輩で、侍ジャパンではチームメイトになる大谷翔平についても言及。「彼が15歳のときから見てきましたから」とし、「なぜ世界一の選手になれたのか、自分なりに見てきた」と話す。

著書の中では、その姿勢や凄みを文章にまとめたという。高校時代という野球キャリアの原点ともいえる日々をともに過ごしたからこそ見えるものが、そこにはある。

サイ・ヤング賞投手ら世界最高峰の選手たちが集う今大会。菊池は"初代表"という立場で、日の丸を背負う。

（取材・文：加藤健一）

