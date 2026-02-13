日米通算146勝の“レジェンド右腕”、ロッキーズ姿を初公開！WBC出場も控え…















菅野智之 最新情報

菅野智之投手がコロラド・ロッキーズのユニフォーム姿を公開し、新天地でのスタートを印象付けた。











球団公式Xに投稿された写真では、ロッキーズカラーのユニフォームに袖を通した姿が披露され、メジャー挑戦2年目となるシーズンに向けた新たな一歩を感じさせる内容となっている。



公開されたビジュアルからは、チームの一員として新環境に順応しようとする現在の立場が伝わり、ファンの間でも注目を集めている。



日本球界を代表する投手として長年活躍してきた菅野投手にとって、球団が変わる今回のシーズンはキャリアの中でも大きな転機となる可能性がある。



ロッキーズは若手主体の投手陣を中心に再建を進めており、経験豊富な先発投手の存在はチームにとって重要な意味を持つ。写真公開は単なるビジュアル発信にとどまらず、新加入選手としての期待感を高める象徴的な発信とも受け取れる。



今後はキャンプやオープン戦での実戦登板が増え、新天地での役割に関心が高まる。WBCへの出場も予定されており、国際大会を含めたシーズン全体での活躍が期待される。



メジャーとWBCの双方でどのようなパフォーマンスを見せるかが注目ポイントとなる。









【画像】菅野智之、ロッキーズのユニフォーム姿をお披露目！WBCに向けて順調な仕上がり

コロラド・ロッキーズ公式Xより



First sights of spring 🌵

