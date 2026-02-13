2021年以降、所属チームで“5年連続優勝”を経験してきた山本由伸。WBCでの“個人6連覇”が懸かる今春、その右腕には大きな期待が寄せられる。一方で、昨秋以降に負担が集中していた事実は、今季のパフォーマンスを占う上で無視できない。（文・八木遊）

2021年から続く“5年連続頂点”

約3週間後に迫った第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。連覇を狙う侍ジャパンには史上最多となる9人のメジャー組が集結した。

昨季途中に投手として復帰を果たしたドジャースの大谷翔平は、どうやら指名打者（DH）に専念する可能性が高そう。そうなると、同僚の山本由伸がチームの絶対的エースとして君臨することになるだろう。

その山本は、2021年以降、“優勝請負人”としてチームに貢献してきた。

オリックス・バファローズでは2021年からパ・リーグ3連覇を経験。山本はすべての年で投手三冠に輝くとともにリーグMVPを受賞している。

しかし、オリックスで日本一に輝いたのは、ヤクルト相手に前年のリベンジを果たした2022年の1度だけだった。21年と23年の日本シリーズは惜しくも敗れたが、山本自身はその両年に違う形で“頂点”に立っている。

2021年に1年遅れで開催された東京五輪。山本はオープニングラウンド第1戦のドミニカ共和国戦と、準決勝の韓国戦に先発し、日本の金メダル獲得に大きく貢献した。

2年後の2023年は、3月に行われた第5回WBCで優勝メンバーの一員に。1次ラウンドのオーストラリア戦と準決勝のメキシコ戦に登板し、世界一の美酒を味わっている。

そして記憶に新しい過去2年は、ドジャースの一員としてワールドシリーズを2連覇。つまり、山本は2021年から5年連続で何らかの形で“優勝”を味わっていることになる。

6連覇へ向けて懸念となる“昨秋以降の酷使”

山本にとって6連覇がかかる今年は、WBCとメジャーの両方でチャンスを迎えるが、立ちはだかるのが昨秋以降の酷使の影響である。

山本はメジャー1年目の2024年に世界一に輝くも、シーズ途中に右肩腱板損傷の影響で長期離脱を強いられた。2年目は一転、レギュラーシーズンでほぼフル回転。基本的に中5～6日の登板間隔が守られるなど大事に使われた。

ただし、地区優勝が懸かったシーズン終盤の9月は、112球、108球と球数がかさむ試合もあった。さらにポストシーズンに入ると、シンシナティ・レッズとのワイルドカードシリーズで113球、ミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでは111球を投げた。

100球をめどに先発投手が降板するメジャーには、PAP（Picher Abuse Point＝投手酷使指数）という指標が存在する。1試合で投げた球数から100を引いてそれを3乗し、これを試合ごとに加算していくものだ。

昨季の山本のPAPはポストシーズンを含めても「6985」と、数値自体は許容範囲ではある。ただし、最もプレッシャーのかかる9月と10月にそのほとんどの「5893」を記録していたことは、懸念事項のひとつとなり得るだろう。

優勝請負人として、オリックス時代から毎年のように10月まで投げ続け、昨季のワールドシリーズでは中0日での登板もあった。まもなく開幕するWBCでも、エース山本の肩には酷使の影響だけでなく、優勝の重圧ものしかかることになるだろう。

山本はそれらを乗り越え、10月を待たずして“6連覇”を達成できるか。今年は春先と秋の2度にわたって、歓喜に沸く“山本劇場”が見られるかもしれない。

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

