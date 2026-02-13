西武は13日、3月に開催される「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™」の日本代表選手に選出されていた阪神・石井大智投手の出場辞退に伴い、西武から隅田知一郎投手が選出されたと発表された。
隅田は球団を通じて「改めて身が引き締まる思いです。日本を代表して戦う責任と誇りを胸に、任されたポジションで自分の持ち味をしっかり発揮し、日本の勝利に貢献できるよう一球一球全力で腕を振っていきたいと思います」と決意を述べた。
