MLBロサンゼルス・エンゼルスに所属する菊池雄星投手は日本時間11日、『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所刊・2月17日発売）の刊行に際し、オンラインで取材に応じた。

同書ではMLBで活躍を続ける菊池が、世界最高峰の舞台で戦うために、どのように考え、実践してきたのかを明かしている。現役のプロ野球選手でありながら、13万字に及ぶ原稿を自らの手で書き上げた。

執筆について菊池は「タイピングが一番苦労しました。書きたいことは頭に浮かんでいるけど手が追いつかないもどかしさも感じながらスタートしました」と振り返る。

当初は「せっかくであれば僕が書きますという軽い気持ち」で始めたというが、自らの経験や思いを文章にしていく作業は簡単ではなかった。

近年は自身の考え方や取り組みを伝える機会が多くなった。「少しでも誰かの役に立てばうれしいかなという思い」が、本の実現につながったという。

年間200冊ほどを読む愛書家でもある菊池は、「僕の考えがここに詰まっているという名刺代わりのような一冊にしたかった」。SNSではなく書籍という形を選んだ理由については、「本の方が言葉に責任が伴い、重みが増す」と語った。

スポーツ書の枠にとどまらず、「上のレベルを目指す一般のビジネスマンや、悩みを抱えながらも一歩を踏み出せない社会人」にも届けたいと強調。34歳の現在地を刻んだ一冊は、競技の枠を超えたメッセージを内包している。

（取材・文：加藤健一）

