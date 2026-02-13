大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、マックス・マンシー内野手と延長契約を締結した。2027年は700万ドルで、2028年は1000万円の球団オプションが付帯するという内容だが、この契約で割を食った選手がいるという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

今後を危惧されているのは、昨季メジャーデビューを果たしたダルトン・ラッシング捕手。チーム屈指のプロスペクトとして将来が期待されているが、昨季はウィル・スミス捕手の存在や故障などにより53試合出場にとどまった。

同メディアは「ドジャースがマンシーと契約延長したことによる最大の敗者は、チームの控え捕手であるラッシングだ。彼が三塁手としてプレーすることはないが、彼の先発を阻んでいるスミスはプレーできたかもしれない。彼のコンバート説は現実的なもので、もしマンシーが退団すれば、ラッシングが捕手としてコンスタントに出場時間を確保できるようになっていた」と指摘。

続けて、「しかし、その時期は少なくとも2年、場合によっては3年先送りとなった。これはラッシングにとって悪い知らせだ。彼は昨季控えに甘んじていたが、マンシーとの契約延長により、複数年にわたり控えの立場が固定される。その限られた成長可能性を踏まえると、トレード期限が迫った際、その時点でのニーズに応じて放出される選手になるかもしれない」と懸念を示している。

【関連記事】

【了】