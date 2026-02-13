鎌倉駅東口から徒歩約4分。

近年注目を集めている「裏小町エリア」は、新しいビルや個性的な店舗が次々と誕生し、にぎやかな小町通りとはひと味違う、落ち着いた雰囲気を楽しめるエリアです。

そんな裏小町の一角に、「ARTHUR CAFE 鎌倉（アーサーカフェ鎌倉）」が2025年12月にオープンしました。今回は、早速お店を訪れてきたので、その様子をレポートします。

英国の港町リゾートを思わせる、物語

店名の由来は、中世ヨーロッパで語り継がれる騎士道物語「アーサー王の伝説」。誰も抜くことができなかった岩に刺さった剣「エクスカリバー」を引き抜き、平凡な少年が真の王となった、そんなファンタジーの原点ともいわれる物語です。

また、イギリスに実在する島「セント・マイケルズ・マウント」は、海に浮かぶ姿が江の島と重なることから、湘南エリアへの出店につながったのだそう。

イギリスの伝統料理をベースにしたフードメニュー

フードメニューは、イギリスの伝統料理をベースにしたラインナップ。

定番の「フィッシュ＆チップス」をはじめ、サクサクの生地で具材を包んだミニパイ「ジェリーズパイ」、イギリスの伝統的な焼き菓子「スコーン」や、デザートの「トライフルケーキ」などが楽しめます。

薔薇の花びらをかたどった見た目も華やかなローズ・ソフトクリームも印象的。

ドリンク類も充実しており、店内にはギネスビールのサーバーが設置されているそう。注ぎたての生ギネスや、イギリスの瓶ビールと一緒に味わうのもおすすめです。

揚げたてが美味しい、フィッシュ＆チップスを実食

この日は、定番で人気のフィッシュ＆チップスを注文。

基本はテイクアウトスタイルですが、入口付近には簡易的なテーブルが用意されており、その場でいただくこともできます。

注文後に揚げてくれるので、店内を眺めながらゆっくり待てるのもうれしいポイント。店内をゆっくり見ているうちに、揚げたてのフィッシュ＆チップスが運ばれてきました。

衣はカリッと香ばしく、中のお魚はふんわり。生臭さは一切なく、軽やかな食感です。たっぷり添えられたタルタルソースとの相性も抜群で、ポテトにつけても美味しくいただけます。

付け合わせのガーキン（小さなきゅうりのピクルス）もほどよい塩味で、全体のバランスが良く、あっという間に完食しました。

イギリスのマーケットのような雑貨とオリジナル商品

店内には、イギリスのマーケットを思わせる雑貨やオリジナル商品がずらり。

こちらはオリジナル商品。中でも目を引くのが、伝説の剣を彷彿とさせる細長い形のバウムクーヘン。パッケージデザインも美しく、ギフトにもぴったりです。

ほかにも、大きなハート型の限定チョコレートや、ハート型のフィナンシェなど、見た目も可愛らしい焼き菓子が揃っています。箱入りの商品もあるので、ちょっとした手土産にも重宝しそうです。

こちらはセレクト商品。ロンドンバスやくまのキーホルダー、ビートルズのグッズなどもありました。

店内BGMもビートルズが流れ、世界観が細部まで統一されています。

さらに、ジャムや輸入菓子・雑貨もあり、眺めているだけでも楽しい空間です。

筆者も大好きな、イギリスで長く愛されている「WALKER’S」の焼き菓子も豊富にラインナップ。定番からフレーバー違いまで揃い、思わず手に取りたくなる、かわいらしい缶入り商品も並んでいました。

紅茶やジャムの種類も豊富で、焼き菓子とセットにすれば、自宅でゆっくりとしたカフェタイムを楽しめそうです。

イギリス生まれのキャラクター「パディントン」のぬいぐるみや、ユニオンジャック柄の小物など、英国らしさあふれるアイテムも！思わず手に取りたくなるアイテムもありました。

撮影必須！フォトスポットも

さらに、店内奥には、岩に刺さった剣をモチーフにしたフォトスポットも設置されており、思い出に残る一枚を撮るのもおすすめです。

注文した商品を待つ時間に、素敵な思い出の写真を撮影してみてはいかがでしょうか。

まとめ

鎌倉にいながら、気軽にイギリスの風を感じられる「ARTHUR CAFE 鎌倉」。

テイクアウトして自宅でゆっくり味わうのもよし、散策の途中に立ち寄って、できたてをお店の前で楽しむのもおすすめです。

裏小町エリア散策の合間に、ぜひ足を運んでみてください。

