鎌倉駅東口から徒歩約4分。
近年注目を集めている「裏小町エリア」は、新しいビルや個性的な店舗が次々と誕生し、にぎやかな小町通りとはひと味違う、落ち着いた雰囲気を楽しめるエリアです。
そんな裏小町の一角に、「ARTHUR CAFE 鎌倉（アーサーカフェ鎌倉）」が2025年12月にオープンしました。今回は、早速お店を訪れてきたので、その様子をレポートします。
英国の港町リゾートを思わせる、物語
店名の由来は、中世ヨーロッパで語り継がれる騎士道物語「アーサー王の伝説」。誰も抜くことができなかった岩に刺さった剣「エクスカリバー」を引き抜き、平凡な少年が真の王となった、そんなファンタジーの原点ともいわれる物語です。
また、イギリスに実在する島「セント・マイケルズ・マウント」は、海に浮かぶ姿が江の島と重なることから、湘南エリアへの出店につながったのだそう。
イギリスの伝統料理をベースにしたフードメニュー
フードメニューは、イギリスの伝統料理をベースにしたラインナップ。
定番の「フィッシュ＆チップス」をはじめ、サクサクの生地で具材を包んだミニパイ「ジェリーズパイ」、イギリスの伝統的な焼き菓子「スコーン」や、デザートの「トライフルケーキ」などが楽しめます。
薔薇の花びらをかたどった見た目も華やかなローズ・ソフトクリームも印象的。
ドリンク類も充実しており、店内にはギネスビールのサーバーが設置されているそう。注ぎたての生ギネスや、イギリスの瓶ビールと一緒に味わうのもおすすめです。
揚げたてが美味しい、フィッシュ＆チップスを実食
この日は、定番で人気のフィッシュ＆チップスを注文。
基本はテイクアウトスタイルですが、入口付近には簡易的なテーブルが用意されており、その場でいただくこともできます。
注文後に揚げてくれるので、店内を眺めながらゆっくり待てるのもうれしいポイント。店内をゆっくり見ているうちに、揚げたてのフィッシュ＆チップスが運ばれてきました。
衣はカリッと香ばしく、中のお魚はふんわり。生臭さは一切なく、軽やかな食感です。たっぷり添えられたタルタルソースとの相性も抜群で、ポテトにつけても美味しくいただけます。
付け合わせのガーキン（小さなきゅうりのピクルス）もほどよい塩味で、全体のバランスが良く、あっという間に完食しました。
イギリスのマーケットのような雑貨とオリジナル商品
店内には、イギリスのマーケットを思わせる雑貨やオリジナル商品がずらり。
こちらはオリジナル商品。中でも目を引くのが、伝説の剣を彷彿とさせる細長い形のバウムクーヘン。パッケージデザインも美しく、ギフトにもぴったりです。
ほかにも、大きなハート型の限定チョコレートや、ハート型のフィナンシェなど、見た目も可愛らしい焼き菓子が揃っています。箱入りの商品もあるので、ちょっとした手土産にも重宝しそうです。
こちらはセレクト商品。ロンドンバスやくまのキーホルダー、ビートルズのグッズなどもありました。
店内BGMもビートルズが流れ、世界観が細部まで統一されています。
さらに、ジャムや輸入菓子・雑貨もあり、眺めているだけでも楽しい空間です。
筆者も大好きな、イギリスで長く愛されている「WALKER’S」の焼き菓子も豊富にラインナップ。定番からフレーバー違いまで揃い、思わず手に取りたくなる、かわいらしい缶入り商品も並んでいました。
紅茶やジャムの種類も豊富で、焼き菓子とセットにすれば、自宅でゆっくりとしたカフェタイムを楽しめそうです。
イギリス生まれのキャラクター「パディントン」のぬいぐるみや、ユニオンジャック柄の小物など、英国らしさあふれるアイテムも！思わず手に取りたくなるアイテムもありました。
撮影必須！フォトスポットも
さらに、店内奥には、岩に刺さった剣をモチーフにしたフォトスポットも設置されており、思い出に残る一枚を撮るのもおすすめです。
注文した商品を待つ時間に、素敵な思い出の写真を撮影してみてはいかがでしょうか。
まとめ
鎌倉にいながら、気軽にイギリスの風を感じられる「ARTHUR CAFE 鎌倉」。
テイクアウトして自宅でゆっくり味わうのもよし、散策の途中に立ち寄って、できたてをお店の前で楽しむのもおすすめです。
裏小町エリア散策の合間に、ぜひ足を運んでみてください。
The post ARTHUR CAFE 鎌倉 first appeared on 湘南人.
|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-12-36 鶴ヶ岡会館小町プラザ
|駅徒歩
|JR/江ノ電鎌倉駅東口から徒歩4 分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|10:30-18:00
|定休日
|不定休
|予約
|不明（店舗にお問い合わせください）
|電話番号
|0467-30-9245
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|500
|予算（上限）
|1500
|支払い方法
|現金
|手数料
|無し
|席数
|4席
|席の種類
|テラス席
|席の種類詳細
|基本はテイクアウトのため、簡易テーブルのみです
|個室
|無し
|貸切
|貸切不可
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|オシャレな空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク
|利用シーン
|デート
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://arthur-cafe.com/
|開業年月日
|2025年12月23日