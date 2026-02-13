ARTHUR CAFE 鎌倉

鎌倉駅東口から徒歩約4分。

近年注目を集めている「裏小町エリア」は、新しいビルや個性的な店舗が次々と誕生し、にぎやかな小町通りとはひと味違う、落ち着いた雰囲気を楽しめるエリアです。

そんな裏小町の一角に、「ARTHUR CAFE 鎌倉（アーサーカフェ鎌倉）」が2025年12月にオープンしました。今回は、早速お店を訪れてきたので、その様子をレポートします。

英国の港町リゾートを思わせる、物語

店名の由来は、中世ヨーロッパで語り継がれる騎士道物語「アーサー王の伝説」。誰も抜くことができなかった岩に刺さった剣「エクスカリバー」を引き抜き、平凡な少年が真の王となった、そんなファンタジーの原点ともいわれる物語です。

また、イギリスに実在する島「セント・マイケルズ・マウント」は、海に浮かぶ姿が江の島と重なることから、湘南エリアへの出店につながったのだそう。

イギリスの伝統料理をベースにしたフードメニュー

フードメニューは、イギリスの伝統料理をベースにしたラインナップ。

定番の「フィッシュ＆チップス」をはじめ、サクサクの生地で具材を包んだミニパイ「ジェリーズパイ」、イギリスの伝統的な焼き菓子「スコーン」や、デザートの「トライフルケーキ」などが楽しめます。

薔薇の花びらをかたどった見た目も華やかなローズ・ソフトクリームも印象的。

ドリンク類も充実しており、店内にはギネスビールのサーバーが設置されているそう。注ぎたての生ギネスや、イギリスの瓶ビールと一緒に味わうのもおすすめです。

揚げたてが美味しい、フィッシュ＆チップスを実食

この日は、定番で人気のフィッシュ＆チップスを注文。

基本はテイクアウトスタイルですが、入口付近には簡易的なテーブルが用意されており、その場でいただくこともできます。

注文後に揚げてくれるので、店内を眺めながらゆっくり待てるのもうれしいポイント。店内をゆっくり見ているうちに、揚げたてのフィッシュ＆チップスが運ばれてきました。

衣はカリッと香ばしく、中のお魚はふんわり。生臭さは一切なく、軽やかな食感です。たっぷり添えられたタルタルソースとの相性も抜群で、ポテトにつけても美味しくいただけます。

付け合わせのガーキン（小さなきゅうりのピクルス）もほどよい塩味で、全体のバランスが良く、あっという間に完食しました。

イギリスのマーケットのような雑貨とオリジナル商品

店内には、イギリスのマーケットを思わせる雑貨やオリジナル商品がずらり。

こちらはオリジナル商品。中でも目を引くのが、伝説の剣を彷彿とさせる細長い形のバウムクーヘン。パッケージデザインも美しく、ギフトにもぴったりです。

ほかにも、大きなハート型の限定チョコレートや、ハート型のフィナンシェなど、見た目も可愛らしい焼き菓子が揃っています。箱入りの商品もあるので、ちょっとした手土産にも重宝しそうです。

こちらはセレクト商品。ロンドンバスやくまのキーホルダー、ビートルズのグッズなどもありました。

店内BGMもビートルズが流れ、世界観が細部まで統一されています。

さらに、ジャムや輸入菓子・雑貨もあり、眺めているだけでも楽しい空間です。

筆者も大好きな、イギリスで長く愛されている「WALKER’S」の焼き菓子も豊富にラインナップ。定番からフレーバー違いまで揃い、思わず手に取りたくなる、かわいらしい缶入り商品も並んでいました。

紅茶やジャムの種類も豊富で、焼き菓子とセットにすれば、自宅でゆっくりとしたカフェタイムを楽しめそうです。

イギリス生まれのキャラクター「パディントン」のぬいぐるみや、ユニオンジャック柄の小物など、英国らしさあふれるアイテムも！思わず手に取りたくなるアイテムもありました。

撮影必須！フォトスポットも

さらに、店内奥には、岩に刺さった剣をモチーフにしたフォトスポットも設置されており、思い出に残る一枚を撮るのもおすすめです。

注文した商品を待つ時間に、素敵な思い出の写真を撮影してみてはいかがでしょうか。

まとめ

鎌倉にいながら、気軽にイギリスの風を感じられる「ARTHUR CAFE 鎌倉」。

テイクアウトして自宅でゆっくり味わうのもよし、散策の途中に立ち寄って、できたてをお店の前で楽しむのもおすすめです。

裏小町エリア散策の合間に、ぜひ足を運んでみてください。

最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-12-36 鶴ヶ岡会館小町プラザ
駅徒歩 JR/江ノ電鎌倉駅東口から徒歩4 分
営業日 月曜日
営業時間 10:30-18:00
定休日 不定休
予約 不明（店舗にお問い合わせください）
電話番号 0467-30-9245
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 500
予算（上限） 1500
支払い方法 現金
手数料 無し
席数 4席
席の種類 テラス席
席の種類詳細 基本はテイクアウトのため、簡易テーブルのみです
個室 無し
貸切 貸切不可
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス オシャレな空間
コース内容 無し
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン デート
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
公式サイト https://arthur-cafe.com/
開業年月日 2025年12月23日