café＆food chez tasaka（シェ・タサカ）

北久里浜駅から徒歩6分。飲食店や花屋、和菓子屋などが軒を連ねる商店街の一角に佇む「café&food chez tasaka（シェ・タサカ）」。

青い屋根と白壁が目印の、どこか懐かしさを感じさせるクラシカルな雰囲気のカフェレストランです。三浦半島の野菜や佐島の魚など新鮮な食材を使った本格的な料理を楽しめます。

単品のオムライスやパスタから本格的なコース料理まで揃っており、日常使いはもちろん、特別な日など、さまざまなシーンやニーズに合わせて幅広く利用できます。

シェフの料理をカジュアルに楽しむ

2000～2024年まで、横須賀中央にてご両親が営むフランス料理店「Chez田坂」で奥様と共に働いておられた田坂豊彦シェフ。ご両親の引退を機に、2025年に現在の北久里浜の店舗へ移転し、より日常に溶け込んだカフェレストランとしてリニューアルオープンしました。19歳から6年半にわたってホテルニューオータニ幕張で修業をした田坂シェフは、フレンチとイタリアンを中心にスペイン料理などヨーロッパ各国の料理を習得。

トップシェフとの料理フェアなど、さまざまな経験を積んできました。「現場に携わりながら最短で多くの経験ができたことは、本当にラッキーだった」と振り返ります。

そんな田坂シェフの豊富な経験と確かな技術がぎゅっと詰まった一皿一皿をカジュアルに楽しめることが、シェ・タサカの魅力です。

どのタイムに訪れても充実のメニュー

ランチには、スープとドリンクが付く3種類のセットがあります。プラス300円（税込）で自家製ドレッシングのサラダを付けることもできます。オムライスやパスタは、アラカルトでの注文も可能です。

カフェタイムには、厳選した素材で作られた自家製スイーツがおすすめ。ドリンクと合わせて楽しんでみても。ディナーは、火・金・土曜日の20時まで営業しています。

アラカルトから本格的なコースまで対応しており、ビールのほかに、フランス、イタリア、チリやアルゼンチンなど、種類が豊富なワインも揃っています。

旬の食材とシェフの技が織りなす彩りランチ

本格的な味わいながらリーズナブルに楽しめるランチメニューは、スープとドリンクが付いて1,800円（税込）。この日は魚料理を選択し、セットのドリンクにはコロンビア豆のドリップコーヒーを合わせてみました（セットの注文は14時まで）。最初に運ばれてきたのは、フランス料理の代表ともいえるスープ。この日は横須賀産の人参を使ったスープに、薄切りのローストアーモンド、フェンネルが添えられていました。

味の土台となるブイヨンは、鶏肉と玉ねぎなどの香味野菜を煮込んで作られており、その奥行きのある味わいにびっくり。ふわふわとした口当たりで、人参の自然な甘さとブイヨンの旨味がしっかり感じられ、満足感たっぷりのスープでした。

新鮮な野菜とハーブをふんだんに……華やぎの一皿

魚料理は、オレガノを添えた佐島産マトウダイのムニエル。皮目はパリッと香ばしく、中はしっとりふわふわに焼き上げられていました。バターの風味に、フレッシュなオリーブオイルとパセリが主体となったサルサヴェルデが重なって、相性は抜群。

付き合わせには、たくさんの種類の三浦野菜が使われていました。ミニキャベツ、ロマネスコ、ミニトマト、人参、紫ジャガイモ、菜の花と、皿の上はまるでお花畑のよう。ほどよい塩気と、時折ふわりと立ち上るさまざまな種類のハーブの香りで、一口ごとに違った美味しさを味わうことができました。

ちなみに、使われていたハーブはいずれもお店の花壇で育てられたもの。タイム、オレガノ、ルッコラ、ローズマリー、フェンネル、エストラゴンなど、摘み立ての瑞々しいハーブが料理全体にやさしく溶け込んでいました。

季節ごとにソースの種類や野菜の調理法は変化し、その時々の旬を生かしたシェフの技が楽しめるのもシェ・タサカの魅力。

セットで付いてくる焼き立てのパンは、ふわふわとした食感。この日は、キャラウェイシードのパンとジャガイモ入りのフォカッチャでした。移転前の店から好評だったというキャラウェイシードのパンは、プチプチとした食感が楽しく、味はほのかに甘くて香り豊か。一方、フォカッチャは、コクがありながらも後味はすっきりとしていました。

どちらのパンもハーブの風味が生きており、料理との相性の良さを感じました。

食後にセットのドリップコーヒーと、別注文のブリュレをいただきました。卵、牛乳、フランス産カソナード（ブラウンシュガー）、バニラで作られたブリュレは、素材のシンプルさが際立っていました。

パリパリとした繊細なカラメルは甘すぎず硬すぎず、ふわふわのクリーム部分は手作りならではの味わいと食感。一口食べると、思わず「美味しい！」と口に出てしまうほど。少し酸味のある深い味わいのコーヒーと、とても合っていました。

1人掛けのテーブル席は、窓から十字路を行き交う車や人の様子が見え、のんびりとした気分で食事を楽しむことができました。

フレンチの技が光る・こだわりオムライス

お店の看板メニュー、何度でも食べたくなるオムライス 1,200円（税込）。

自家製ソースがかかったふわとろなオムレツの下には、ジューシーなチキンがごろっと入ったバターライスが。手間暇かけた一つひとつの工程に、シェフのこだわりが表れた一皿です。スープとドリンクを付けたセット 1,500円（税込）にすることもできます。

旨味と酸味を意識したソース

お店で使用している油は、エクストラバージンオイル、バター、米油のみ。キャノーラ油やマーガリンは使用していないそうです。オムライスに添えられるソースは、フォンドボーをベースに、赤ワインとケチャップ、マッシュルームと玉ねぎを煮込んで作られています。

身体にやさしい調味料で作られた野菜たっぷりの料理。頻繁に通う常連客がいるというのも頷けます。

アラカルトでも楽しめるパスタメニュー

こちらは、イカ墨のスパゲティ1,300円（税込）。ほかにも、エゾ鹿肉のボロネーゼと天使の海老のトマトクリームスパゲティ、カルボナーラなど豊富な種類のパスタがあります。アラカルトでも注文が可能です。

コース料理で特選食材と旬の味を堪能する

前菜、スープ、メイン料理（肉or魚）、デザートとコーヒーが付いて4,000円（税込）のコース料理も楽しめます。予約制のフルコース 11,000円（税込）もあります。上の写真は宮崎牛のグリエです。

シェフの工夫が詰まった自家製スイーツ

ランチやディナーだけでなく、カフェタイムにも訪れたいシェ・タサカ。伝統的なレシピをベースに、シェフが工夫を凝らしたオリジナルのスイーツが食べられます。

くるみとプラムのタルトやバスク風チーズケーキなど、丁寧に仕上げた本格派スイーツが揃います。エスプレッソマシンで淹れるカフェラテ 600円（税込）と味わってみてはいかがでしょうか。

私は数あるスイーツの中から、カヌレをテイクアウト 270円（税込）でいただいてみました。カリッと香ばしく焼き上げた外側の生地と、ふわふわとした中身の食感のコントラストが美味しさを一層引き立てていました。

素材が持つ甘みの中にラム酒がふわっと香り、奥行きのあるとても美味しいスイーツでした。

「お出しする料理には、自分たちが美味しいと感じた食材を使っている」と話されていたシェフと奥様。その丁寧な思いとシェフの培ってきた高い技術が、一皿一皿に込められているのを感じました。

本格的でありながらも、気負わず楽しめる親しみやすさが魅力のシェ・タサカに、ぜひ一度足を運んでみてください。

The post café＆food chez tasaka（シェ・タサカ） first appeared on 湘南人.

最寄り駅 北久里浜駅, 京急久里浜線
住所 神奈川県横須賀市根岸町3－14－16 大洋ビル1階
駅徒歩 京急線北久里浜駅から徒歩6分　
営業日 火曜日
営業時間 火・金・土11:00～20:00 / 水・木・日11:00～16:00
営業時間詳細 火・金・土11:00～20:00 / 水・木・日11:00～16:00（L.O.セットは14時まで）
定休日 月曜日
定休日詳細 日曜は月1回休みあり
予約 電話予約
電話番号 046-876-8828
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 1000
予算（上限） 15000
支払い方法 現金
席数 16席
席の種類 テーブル席
個室 無し
貸切 貸切可能
最大予約人数 16名
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス オシャレな空間
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン ランチ
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.chez-tasaka.com/menu/
開業年月日 2025-3-14