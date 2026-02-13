バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が大敗を振り返った。12日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。

コパ・デル・レイ（国王杯）準決勝ファーストレグが12日に行われ、バルセロナはアトレティコ・マドリードの本拠地『リアド・エア・メトロポリターノ』に乗り込んだ。開始早々の7分に守護神ジョアン・ガルシアがエリック・ガルシアからのバックパスをトラップミスして先制を許すと、前半だけでさらに3失点。後半の反撃も実らず、4点ビハインドで本拠地『カンプ・ノウ』でのセカンドレグに臨むこととなった。

0－4という衝撃的大敗を喫し、連覇に黄色信号が灯ったバルセロナ。フリック監督は「前半はチームとして良いプレーができなかった。プレッシャーをかけることができず、点差が広がってしまった。最初の45分間で大きな教訓を得て、その後はより良いプレーができた。まだ半分残されているので、全力で戦い続ける。サポーターの後押しも必要になるだろう」と試合を振り返りつつ、セカンドレグへの意気込みを示した。

さらにフリック監督は「失望はしていない。今シーズンの選手たちには満足しているよ。負傷者もいるが、そういったことも含めてサッカーであり、負けることもある。今日は我々にとって非常に痛い敗戦だったが、選手たちを誇りに思っているし、必ず立ち直れるだろう。若いチームだが、それは言い訳にならない。この経験から学ぶ必要がある」とチームへの信頼を強調している。

2016－17シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16では、ファーストレグでパリ・サンジェルマン（PSG）に0－4で破れたものの、『カンプ・ノウ』でのセカンドレグを6－1で制して準々決勝へ駒を進めたバルセロナ。再び『カンプ・ノウ』で奇跡を起こすことができるだろうか。

【ハイライト動画】ミスから崩れたバルセロナ、アトレティコに4発完敗