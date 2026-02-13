ビジャレアルに所属するガーナ代表MFトーマス・パルティが、イギリスにて新たに2件の強姦罪で起訴された模様だ。現地時間12日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

アトレティコ・マドリードやアーセナルで活躍したトーマスは、アーセナル在籍期間中の2021年から2022年にかけて強姦5件および性的暴行1件を行った容疑でロンドン警視庁から起訴されている。『マルカ』によると、今回の2件の強姦罪は係争中だった6件とは別のものだという。

2025年7月の加入以降、トーマスはビジャレアルでプレーしている。『マルカ』は「ガーナ代表MFは、3月にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷する予定だ」と同選手が再出廷する予定であることを報じ、問題がいまだ解決していないことを伝えている。なお、トーマスは2025年9月にサザーク刑事裁判所に出廷した際、起訴されている6件について無罪を主張している。

『マルカ』は「アーセナルからビジャレアルへの移籍は、クラブが推定無罪の原則を援用して移籍を正当化したため、大きな物議を醸すことはなかった」と、トーマスのスペイン復帰の背景を説明。また、起訴された件とは関係なくマルセリーノ・ガルシア・トラル監督が「最高レベルのプレー内容を示していない」と同選手の出来に苦言を呈したことも併せて伝えた。

今季、トーマスはラ・リーガで14試合の出場にとどまっている。