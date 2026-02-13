千葉ロッテマリーンズは、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」が2026年に20周年を迎えるにあたり、周年記念をともに盛り上げるアンバサダーとして、球団OBの内竜也氏が就任することを発表した。

内竜也氏は、4月3日(金)～5日(日)に開催されるスペシャルイベント「TEAM26デー」にて球場で実施されるトークショーなどのさまざまなイベントに出演。

「TEAM26」20周年をファンと一緒に祝い、記念イヤーを彩る各種イベントを盛り上げていく。

内竜也氏は、「このたび、『TEAM26』の20周年アンバサダーに就任しました内です。20周年という記念すべき年を、皆さまにとっても素晴らしい1年にできるよう、精一杯盛り上げていきたいと思います。

ファンの皆さまと一緒に球場を盛り上げながら、2026年をメモリアルな1年にしていきましょう。」とコメントしている。

＜内竜也氏プロフィール＞

生年月日：1985年7月13日

経歴：川崎工高から2003年ドラフト1巡目で千葉ロッテマリーンズへ入団。

2004～2020年まで投手として在籍。最速154km/hの速球と2種類のスライダー(カットボールと曲がりの大きいスライダー)を武器に、クローザーとしても活躍。

成績：通算308試合出場 20勝12敗56セーブ87ホールド。

獲得タイトル：日本シリーズ優秀選手賞(2010年)

