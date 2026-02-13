DeNAは13日、6月3日、4日の楽天戦で『スペシャルTシャツ付試合』を開催し、スペシャルTシャツ付チケットを発売すると発表した。
スペシャルTシャツは、胸元には一緒に戦う仲間であるマスコットをワンポイントとして採用しており、観戦時はもちろん、日常のコーディネートにも馴染むデザインとなっている。
当日は、DB.スターマン、DB.キララなど計8種類のデザインを用意し、来場された方にランダムにプレゼント。
