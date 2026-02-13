













東京ヤクルトスワローズの中村悠平選手は、春季キャンプ中の練習試合で存在感ある打撃を披露した。











同じく侍ジャパンに選出されている中日・高橋宏斗投手がマウンドに上がった場面で、中村選手は右翼線への二塁打を放ち、状況に応じた正確な打撃を見せた。



打球のコースやタイミングを読み、確実に次の塁を狙う姿勢は、国際舞台での即戦力としての期待感を高めるものとなった。



今回の練習試合では、投手陣の球質や配球に合わせてさまざまな打撃パターンが試され、打者としての対応力が試される場面が多くあった。



中村選手はここで培った実戦感覚を通じて、シーズン本番やWBC本番での打撃精度向上を着実に積み重ねている。チーム首脳陣も安定した打撃と送球の正確さを評価しており、キャンプでの調整が順調に進んでいることを確認している。



侍ジャパンは3月に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、投打の連係や状況対応力の向上を図っており、安定した打撃と守備はチームにとって重要な戦力となる。



キャンプで培った打撃感覚は、国際舞台での活躍にも直結する要素であり、ファンや関係者の注目が集まる中、準備は着々と進められている。











【動画】中村悠平、中日・髙橋宏斗から技ありのツーベース！WBCに向けて順調な仕上がり

DAZNベースボールの公式Xより











侍バッテリー対決👀



この回から登板の髙橋宏斗から

中村悠平がライトへの2ベースヒット



🌸中日×ヤクルト 練習試合

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】