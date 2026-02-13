リヴァプールに所属するフランス代表DFイブライマ・コナテが、現地時間12日に自身のインスタグラムを更新。左足を負傷した日本代表MF遠藤航にエールを送った。

同11日に行われたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦で、遠藤は右サイドバックの位置で出場。リーグ戦では今季初先発となったものの、62分に相手のクロスを防ごうとしたプレーで左足を捻ってしまった。一度は立ち上がり直後のコーナーキックに対応したものの、その後は再びピッチに倒れ込み、酸素吸入などの応急処置を受けた後に担架に乗せられてピッチを後にした。

激痛に耐えながらもプレーを続行した遠藤に対し、交代時にはスタンドのサポーターから大声援が送られた。チームメイトからもエールが送られており、サンダーランド戦で遠藤とともに最終ラインを形成したコナテはインスタグラムのストーリー機能で2人が写っている写真を掲載。「遠藤航はまさに戦士だ」と、メッセージを付けて投稿した。

試合後にアルネ・スロット監督が長期離脱の可能性を示唆するなど、“重傷説”も囁かれている遠藤。長期離脱となればリヴァプールのみならず、2026 FIFAワールドカップを4カ月後に控える森保ジャパンにとってもキャプテンを失いかねない大きな痛手となる。リヴァプールのクラブ公式サイトは同12日、遠藤が近いうちに検査を受けることを伝えている。