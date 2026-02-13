













東北楽天ゴールデンイーグルスの藤平尚真投手は現在の春季キャンプで、実戦形式のライブBPに登板するなど、シーズン本番を見据えた調整を進めている。



ブルペンでの投球確認に加え、ライブBPは打者の反応を確認しながら球威や配球の感覚を磨く機会となっており、ここで得た実戦感覚を今後の投球につなげる狙いだ。











ライブBPでは投球テンポや勝負どころでの制球などが試され、ここでの取り組みは実戦に近い緊張感の中で投球技術を高める重要な場面といえる。こうした環境で投球の精度を上げることが、今季の活躍につながるステップともなる。



春季キャンプ中盤には、侍ジャパンのロースターに関して動きがあり、当初代表入りしていた西武・平良海馬投手が左ふくらはぎの肉離れにより出場を辞退した。



これを受け、藤平投手が追加の代表メンバーとして招集されることが決まった。平良投手の離脱は侍ジャパンにとって痛手だが、藤平投手は自身の調整している投球感覚や実戦形式の投球経験を活かし、国際舞台でも即戦力として期待されている。



首脳陣はキャンプ全体での投球精度や安定感を評価しており、ライブBPなどの実戦に近い場で得た経験を高く評価する声もある。こうした中での追加代表入りは、これまでの調整内容が評価された結果ともいえる。



ライブBPでの投球内容を中心に調整を進めている藤平投手は、このキャンプ期間で培った実戦感覚を持ち込んだうえで、WBC本番での登板にも備えている。実戦形式の投球経験は、どのような場面でも柔軟に対応できる力を育むうえで大きな収穫となるだろう。











