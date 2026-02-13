千葉ロッテマリーンズは、3月28日(土)西武戦（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）を対象として「2026 OPENING SERIES ブランケット」がセットになったグッズ付きチケットを先着15,000枚限定で販売することを発表した。

ブランケットはチームカラーであるホワイトを基調とし、中央に球団のワードロゴ、下部には「2026 OPENING SERIES MARINES NATION」の文字をあしらったデザインとなっている。

グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能。(グッズ有無による金額差なし、シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーなども対象)

3月28日(土)埼玉西武戦のチケットは、本日2月13日(金)より開始されたファンクラブ有料会員スペシャルシートWEB限定抽選販売を皮切りに、順次販売となる。

高野脩汰投手は、「開幕シリーズという特別な試合を、ファンの皆さんと一緒に迎えられるのが今からとても楽しみです。まだ少し肌寒い時期だと思いますが、このブランケットを使いながら、スタジアムで熱い声援を送ってもらえたらうれしいです。

僕たちも最高のスタートを切れるよう全力で戦いますので、ぜひZOZOマリンスタジアムで一緒に開幕シリーズを盛り上げましょう！」とコメントしている。

