巨人の”最強リリーバー”が春季キャンプ打ち上げで一本締め　侍ジャパンで…















読売ジャイアンツの春季キャンプが打ち上げを迎え、大勢投手の力強い一本締めでチームは充実感の中で期間を締めくくった。











キャンプ期間中、右腕はブルペンで精力的に腕を振り、12日には初めて実戦形式のライブブルペン投球を行った。打者を相手にした投球で直球と変化球の感覚を確かめ、開幕戦やWBCでの登板に向けた手応えをつかんだ。



キャンプ全体を通して、球質の安定と制球力向上に重点を置き、捕手との細かい意思疎通や勝負球の精度を意識した投球を重ねた。



首脳陣も調整ぶりを評価し、順調な仕上がりであることを確認した。コンディション面も万全で、連投や接戦での登板に耐え得る体づくりが進んでいる。



右腕はWBC日本代表としての出場も決まっており、キャンプで培った実戦感覚や投球の手応えは国際舞台での活躍に直結する重要な要素となる。



チーム全体もキャンプ打ち上げを通じてシーズンへ向けた課題と手応えを再確認した。



大勢投手はリリーフとしての役割だけでなく、国際舞台での投球も含め、今後の巨人投手陣において中心的な存在となることが期待される。

























【動画】巨人・宮崎キャンプ打ち上げ！大勢投手の力強い一本締めがこちら



DAZNベースボールのXより













「最高のチームだと証明しましょう」



大勢が力強く“一本締め”

巨人が宮崎キャンプを打ち上げ



🌸巨人 春季キャンプ

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】