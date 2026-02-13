パーソルホールディングスは、エンジニアコミュニティ「Qiita(キータ)」を運営するQiitaと共同で、「HR業界×AI」をテーマにしたオンラインイベントを開催する。

イベント名は「データは『資産』か、ただの『ノイズ』か。カオスなAI時代に“価値”を定義するエンジニアリング」で、2月20日19時よりオンラインで実施される。

同イベントは、パーソルホールディングスが保有するHRデータを活用し、新たな価値創出に挑むエンジニアやデータサイエンティストの取り組みを紹介する内容となっている。2025年4月に新設された「グループAI・DX本部」でAI活用を推進するメンバーが登壇し、AI活用の実例として、AI導入による雇用創出に向けたプロジェクトの裏側について議論する。

また、Qiitaとのパネルディスカッションでは、膨大なHRデータを前にエンジニアが発揮すべき「クリエイティブ」とは何かをテーマに、データ活用の可能性をより深掘りする。

イベントでは、ビッグデータの実務活用やAI時代のHR領域におけるキャリアの可能性について学べるのが特徴。生成AIの活用やデータエンジニアリングに興味がある参加者を対象としている。なお、参加費は無料である。

【イベント概要】

・イベント名：データは「資産」か、ただの「ノイズ」か。カオスなAI時代に"価値"を定義するエンジニアリング

・開催日時：2026年2月20日 19:00開始

・開催場所：Zoom(オンライン)

・参加費：無料

・申込URL：https://increments.connpass.com/event/379623/