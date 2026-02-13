「難しい状況となっている」大谷翔平のWBC出場でドジャースに暗雲！？　米…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場もあり、すでにキャンプ地で始動している。今季は開幕から二刀流として出場が期待される大谷だが、調整は急ピッチで進めることになるかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

ドジャースは13日（日本時間14日）、投手と捕手のバッテリー組が正式にスプリング・トレーニングを開始する。その後、17日（同18日）が全選手が集まる最初の日となる。

実戦は21日（同22日）のロサンゼルス・エンゼルス戦が最初となるが、27日には侍ジャパンは中日ドラゴンズとの侍ジャパンシリーズが始まってしまう。

そのため、大谷や山本由伸投手はドジャースでの実戦を積む期間が少ない状態でチームを離れることになる。特に大谷は指名打者としてWBCに出場することもあり、調整は難しいだろう。

懸念が生じる大谷のスケジュールについてエスピナル氏は「今年は春にWBCが開催されるため、デーブ・ロバーツ監督にとっては難しい状況となっている。ドジャースにはこの大会に参加する選手が複数おり、彼らはスプリングトレーニングを欠席し、シーズン開幕前に早々に離脱することになる」と言及した。

【関連記事】

【了】