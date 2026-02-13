サウジ・プロフェッショナルリーグのアル・ヒラルは12日、セネガル代表DFカリドゥ・クリバリとの契約更新を発表した。

2023年7月にチェルシーから3年契約でアル・ヒラルへ加入したクリバリ。以降は公式戦111試合に出場し6ゴール5アシストを記録。2023－24シーズンのサウジ・プロフェッショナルリーグ制覇など、4つのタイトル獲得に貢献してきた。

現行契約は今シーズン終了までとなっていたが、今回の契約更新によって2027年6月末までサウジアラビア屈指の強豪でプレーを継続することになる。

現在34歳のクリバリは2010年にメスのユースチームからトップチームへ昇格すると、2012年にはヘンクへと完全移籍し、2014年7月からナポリでプレー。在籍8シーズンで公式戦317試合に出場し、14ゴール8アシストを記録した。また、2015年9月にセネガル代表デビューも果たし、通算102試合に出場。これまで2度のアフリカ・ネーションズカップ優勝にも貢献している。

なお、先日に元フランス代表FWカリム・ベンゼマを獲得したアル・ヒラルは、ポルトガル代表MFルベン・ネヴェスとも新契約を締結していた。

【動画】スタイリッシュにクリバリの契約延長を発表



