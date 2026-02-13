BACONは2月28日～3月29日、うさぎの合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 春 2026」を、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA（愛知県名古屋市）で開催する。時間は11:00～17:00。休館日は毎週月～木曜日(3月3日は開館)。

10周年を迎える今回は過去最大規模となり、SNSで人気の「ランとコナンとシェリー(@mofumofuusako)」や「Sunny(@sunny_place0708)」など、全56組のクリエイターが参加する。未公開新作を含む300点以上の作品展示に加え、限定の刺繍グッズやアクセサリーなど多彩なアイテムが会場を彩る。

緻密に作り込まれた羊毛作品で知られる「mofu mofu usagi(@coco_mirumiru)」は、活動16周年を記念して、特設スペースにてイベント限定の新作絵本や10周年記念グッズを発表予定。特設スペースでは、リクエストの多かった過去出展クリエイターや、完売必至のレギュラーメンバーも参加する。

*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)

3月3日の「うさぎの日」は特別開館し、来場者特典として貴重なアーカイブグッズを配布する。

特設ブースでは、「百福堂(Instagram：@momofukudou)」とのコラボによる10周年記念グッズも展開。同展のために制作された多彩な"もっちー"作品に加え、3月3日には3,000円以上購入者を対象とした「限定もっちー」の抽選プレゼントも実施する。

会場内の撮影写真をハッシュタグ付きでSNS投稿すると、限定ステッカーやポストカードがもらえるキャンペーンも実施する。名古屋会場限定の新作として、10周年記念イラストのキーホルダーやサウナモチーフのグッズなども多数登場する。

来場者特典

入場料は700円（3歳以下は入場無料）。