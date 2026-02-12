大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手ら大物選手を獲得した。既に十分すぎるほどの補強に成功しているが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は今後も手を抜かない意向だという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「チームは選手層を厚くするため、いくつかの小さな動きをする可能性がある。フリードマンは最近出演したポッドキャスト番組の中で、複数のフリーエージェント（FA）と交渉中であると述べた」と言及。

続けて、「いくつかの分野で引き続き話し合いをしている。我々にとって大事なのは開幕時点だけでなく、10月にどういうチームになっているかを見据えて、可能な限りベストなチームを編成することだ。昨年も何度も話したが、選手の価格が跳ね上がるため、7月に“買い手側”としてトレード市場に出る状況はできるだけ避けたいと思っている。そうした視点で補強を検討しながら、優勝を目指す上で力になってくれる選手を呼び戻す可能性についても、引き続き話し合いを続けている」という同氏のコメントを伝えている。

チームは日本時間12日、今オフノンテンダーFAにしていたエバン・フィリップス投手を再獲得しているが、今後もどのような動きを見せるか注目を集めそうだ。

