「フルシーズン投げられると証明を」千賀滉大、まずは健康第一！　一時は…

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手が、2026シーズンへ向けての意気込みを語った。米紙『ニューヨーク・ポスト』が報じている。
千賀はルーキーシーズンの2023年に見事な活躍を見せ、29先発で防御率2.98を記録し、オールスターにも選出された。
しかし、2024年は怪我の影響で1試合の登板に終わる。
昨季はシーズン前半にリーグトップの防御率1.47という圧倒的な数字を残したものの、同年6月にハムストリングを痛め、それ以降は成績が低迷した。
そして、最終的にはマイナー降格の屈辱を味わっている。
それらを踏まえ、千賀は「この2年間は、フラストレーションがたまり、精神的に辛かった。
ある時点で自信を失いかけていたのかもしれない。
でも、この世界では、やるかやらないかしかない。
僕はやるためにここにいるのです」と振り返っている。
チームの信頼を取り戻すためにどうすれば良いのかについて質問されると「球団に何かを見せる前に、まずは自分自身に、自分がフルシーズン投げられることを証明する必要があると思います。
それが証明できたら、次は第三者、つまり周りの人が自分をどう見ているかが重要になる。
だから、まずは自分自身のために、自分のためにプレーしないといけない」と主張している。
一時はトレードの噂も流れたが、千賀はメッツに残りたいという意向を球団幹部に伝えた。
それに関しては「自分がコントロールできることに集中するだけです。
その時点ではまだトレードされていませんでしたし、その瞬間にできることを全力でやるだけでした。
メッツのために再びマウンドに立ち、全力でプレーしたいと思っていました」と述べている。
