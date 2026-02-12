「実績ある選手でも厳しい」菅野智之ら投手陣、もはや苦戦は織り込み済み…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズは10日（日本時間11日）、ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手と契約を結んだ。他にも複数のベテラン勢がチームに加わっているが、本拠地の特性により苦戦することは、最初から計算に入れているかもしれない。米メディア『リンディーズ・スポーツ』が報じている。

ロッキーズは昨季、ナ・リーグ西地区で43勝119敗と低迷し、最下位でシーズンを終えた。

ただ、最下位で終わることは珍しくなく、近年は一番下の順位で終了することが普通となっている。

その要因の一つとして考えられるのが、本拠地のクアーズ・フィールドが標高約1600メートルの地点にあることだ。

高地ゆえに気圧が低いことから空気抵抗が少なく、打球の飛距離が伸びやすい傾向にあるため、打者有利の球場となっている。

実際、ロッキーズはチーム平均防御率が4.00を下回る最初のシーズンを目指しているものの、なかなか成果を出せていない。

その数字に最も近づいたのは、2010年の4.14だ。それでもMLB全体では20位でしかない。

それを踏まえ、同メディアは「いわゆる“マイル・ハイ・シティ”と言われる環境で投げるため、ある意味スリリングな条件を考えれば、たとえ実績ある投手を獲得したとしても、ロッキーズがメジャーリーグの防御率ランキング上位に名を連ねる可能性は高くない」と主張し、もはや投手の苦戦は織り込み済みとの認識を示している。

とはいえ36歳の菅野、37歳のホセ・キンタナ投手、34歳のマイケル・ローレンゼン投手らベテラン勢は、転んでもただでは起きないだろう。

同メディアは「少なくともこの3人は、チームが8月3日のトレード期限前、あるいはその時点までに優勝争いから脱落した場合、他球団にとって魅力的なトレード要員になる可能性がある。

一方で楽観的に見れば、通算187勝を誇るこの3投手の存在が、プレーオフ枠が拡大された中でコロラドを争いに踏みとどまらせる助けになるかもしれない」と伝えている。

