プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグの群馬ダイヤモンドペガサスは6日、宮崎恭輔捕手が入団することを発表した。慶大やパナソニックで活躍した宮崎は、なぜ独立リーグという道を選んだのか。「今年が最後」と位置付ける今季を前に、大きな決断を下すに至る経緯が、本人の口から語られる。（取材・文：灰原万由）

24歳捕手が選んだ新たな活躍の場

社会人野球の名門・パナソニックで2年間プレーした宮崎恭輔捕手（24）が1月末日で同社を退社し、今季から独立リーグ・ルートインBCリーグの群馬ダイヤモンドペガサスでプレーする。

大手企業チームの一員として安定した環境に身を置きながらも、その立場を手放してまでNPB入りの可能性に懸ける。その覚悟を、本人の言葉で確かめた。

人生で一番大きな決断だった。安定を捨て、宮崎は強い覚悟を胸に群馬へ身を投じた。「もうやるしかない。とにかく活躍して、結果を残す。それだけです」。その言葉に迷いはない。胸にあるのは、長年追い続けてきた夢への執念だった。

歩んできた道を振り返れば、常に捕手としてチームの中心に立ってきた。

国学院久我山高では3年夏に甲子園に出場。「4番・捕手」としてチームをけん引し、同校初となる甲子園白星をもたらした。

慶大へ進学後は3年秋に正捕手の座を掴み取ると、4年秋のリーグ戦では全14試合でスタメンマスクを被り、打率3割、20安打、3本塁打、13打点と主軸として躍動。また、投手陣の大半が下級生という状況ではあったが、扇の要として投手陣を束ね、チーム防御率2.77とリーグトップの数字に導くなど、リーグ優勝の原動力となった。

同年秋の明治神宮大会でも存在感を示し、チームの日本一に大きく貢献した。プロ入りへの思いも胸に抱いていたが、大卒2年目でのドラフト指名を照準に合わせ、社会人野球のステージで力を磨く道を選んだ。

しかし、社会人で過ごした2年間は決して順風満帆ではなかった。出場機会に恵まれず「守備も、打撃も、思い通りに行かない社会人の2年間だった」と思い描いていた姿とのズレを感じる時間が長く続いた。

葛藤を抱える日々

捕手として試合に出場し、結果と評価を積み重ねていくという青写真はなかなか現実とならなかった。それでも、考えることをやめたわけではない。ベンチやスタンドから試合を見つめ、配球や試合の流れを頭の中で組み立て続けた。

捕手として最も大切にしているのは、状況を読む力。「配球や試合の流れを読む力は強みだと思っています」と自らを分析する。相手打者の反応や投手の状態を踏まえて組み立てる思考は、打撃にも生きている感覚があった。

思うようにいかない時間が続く中で、確かな変化の兆しを感じた瞬間もあった。1年目の冬、沖縄で開催されたウインターリーグに参加し、社会人、独立リーグ、NPBとさまざまな舞台でプレーする選手たちと交わりながら実戦を重ねた。

長打力と勝負強さは自分の持ち味だが、試合を重ねる中で課題も見えた。打球の質をもう一段階引き上げるため、この時期はウエートトレーニングを強化。強い打球が増え、打ち損じも少なくなった。

全16試合に出場し、うち10試合でスタメンマスクを被ると、打率3割6分4厘、12安打（うち長打9本）、2本塁打、11打点。打席を重ねるほどに手応えは増し、「視野も広がった」と成績だけでなく前向きな感触をつかんだ時間でもあった。

だが、ウインターリーグでの好成績が、すぐに立場を変えるまでには至らなかった。社会人2年目を迎えた昨年も出場機会は限られ、数少ないアピールの場でも、捕手ではなく一塁や指名打者での起用が目立った。本職である捕手として勝負したいという思いが強まる一方で、捕手としての役割を果たしきれない葛藤を抱える日々が続いた。

行き場のない思いを抱えたまま迎えた秋、その時間に区切りを打つ瞬間が思いがけず訪れた。

環境を変えるべきか？ 繰り返す自問自答

昨秋の日本選手権予選で、チームは日本新薬にタイブレークの末敗れ、2025年シーズンは9月で幕を閉じた。想像以上に早くシーズンが終了し、アピールの場が途絶えた現実が突きつけられた瞬間、宮崎の中で一つの思いがはっきりと形になった。

「NPBへ行くためには環境を変えるべきなのではないか」

社会人野球にとどまるのではなく、可能性を広げられる道として独立リーグという舞台が真っ先に頭に浮かんだ。早すぎるシーズンの幕切れが“環境を変える”という考えを現実的な選択肢として押し上げた。

ただ、腹を括るまで迷いは消えなかった。企業チームの一員として野球に打ち込める環境があり、大企業の社員という肩書きもあった。独立リーグに飛び込めば生活は厳しくなり、将来の保証もない。野球だけでなく、これまで積み上げてきたキャリアを手放すことになる。その覚悟が本当に自分にあるのか。何度も何度も、自問自答を繰り返した。

また、社会人野球で過ごした時間が無意味だったわけではない。昨季は都市対抗にも出場し、全国の舞台も踏んだ。高校、大学に続いて張り詰めた空気の中でプレーした経験は、確かに糧となっている。このままチームに残るのか、それとも飛び込むのか。結論は、なかなか一つに定まらなかった。

そんな迷いを断ち切ったのが、両親からの言葉だった。「挑戦できるのに、しないで後から後悔することだけはやめてほしい」。大切な息子を思えばこそ、引き止める選択だってあったはずだ。それでも両親は、迷わず挑戦を勧めてくれた。その一言が決め手になり、「人生一度きりだから、挑戦したほうがおもしろい」と覚悟を固めた。

確かに、安定は失われる。独立リーグは厳しい世界で、結果が出なければ次はない。生活も、立場も、すべてが自己責任になる。それでも、独立リーグであれば育成指名を含めてNPBへの道が開かれる。何より、捕手として試合に出続け、自分の価値をグラウンドで示すことができる。NPBへ行くために、いま何を選ぶべきか。宮崎は現実と向き合い、この選択肢に懸ける意味があると結論づけた。

忘れかけていた原点がよみがえる。NPBを目指す理由

安定を手放してまでNPBの舞台を目指す理由がある。原点は少年の日に目にしたプロ野球だった。

小学3年生のとき、東京ドームで初めて観戦した試合の迫力に圧倒された。一つ一つのプレーに心を奪われ、「いつか自分も、この舞台で野球がしたい」という思いが心に刻まれた。

その憧れは、年月を重ねても揺るがない。また、野球教室で子どもたちの視線を受けるたび、忘れかけていた原点が鮮やかによみがえった。無邪気なまなざしの先にいるのは、かつてスタンドからプロ野球選手を見上げていた自分自身だ。「今度は自分が、夢を与える側になりたい」。その思いが、静かに強くなっていった。

長年の憧れだったNPB入りを“夢”から“目標”へ押し上げたのが、大学時代に日の丸を背負った経験だった。慶大4年夏、大学日本代表に選出され、国際舞台に立っている。世界を相手に戦い、トップレベルとしのぎを削った日々は、NPB入りへの憧れを“手の届かない世界”ではなく、“手を伸ばせば届くかもしれない目標”として意識するきっかけになった。

そして何より、あの場所で肩を並べた仲間たちが、すでに憧れの舞台で躍動している。その姿を目にするたびに刺激を受け、「自分も同じ場所で勝負したい」という思いは強くなる。

一方で、日本代表として過ごした日々は、プロの世界の厳しさを突きつけられる経験でもあった。捕手としてドラフト候補の投手たちの球を受け、打者としても逸材揃いの相手と向き合うたび、求められる水準の高さを思い知らされた。同時に「まだ足りない」という感覚も、はっきりと心に残った。

だからこそ、「焦って手を挙げるのではなく、捕手としても打者としても力を積み上げた上で勝負したい」と決意を固め、4年秋はプロ志望届を提出せず。大卒2年目のドラフト解禁イヤーを一つの目標に据え、社会人野球のステージで腕を磨く道を選んだ。

胸の奥に残る悔しさ「大学生の時にもう少し…」

ただ今になって振り返ると、「大学生の時にもう少し頑張っていたら、NPBへ行けたのかな」と思うこともある。胸の奥に残る悔しさは、時間が経っても消えない。「あの時、頑張っていれば」。そんな思いがよぎるたび、自らに問いかけてきた。だからこそ、もう後悔はしたくない。NPB入りを目指すこの一年を、出し切ったと言い切れるシーズンにする。その思いは誰より強い。二度と「あの時」と言わないために、同じ轍は踏まない。

周囲の反応も、宮崎の覚悟を確かめる材料になった。退社して、独立リーグに挑むことを身近な人たちに報告すると、驚きの声はあっても、引き止める言葉はほとんどなかった。

お世話になった所属部署の上司は「やりたいことをやるほうが絶対いい。中途半端にやめるよりは、そのほうが人生うまくいく」と背中を押してくれた。旧友たちからも「頑張ってくれ」、「関東に戻ってきて嬉しい」と温かい声が相次いだ。思い切った決断は、想像以上に多くの応援に包まれていた。

いよいよ、宮崎にとって人生を懸けた“勝負のシーズン”が始まる。夢をかなえるため、先を見据えながらも、一日一日の積み重ねに力を注ぐ。

目指すのは、打者としても捕手としても、誰が見ても分かる結果を残すことだ。「背水の陣で、死にもの狂いで圧倒したい」。今年で25歳。年齢的な現実も踏まえ、この挑戦は自分の中で「今年が最後」と覚悟を決めた。来年もあると思えば、どこかで気持ちが緩むかもしれない。だからこそ、自分にリミットを課した。

「NPBへ行けなかったら、今年で現役を終えるつもりです」。その決意とともに、今季は野球人生のすべてを懸けて走り抜ける。

覚悟は、すでに行動に表れている。前チームを離れたのは11月上旬。以降、BC・群馬に合流するまでの約3か月間、年末年始も休まず、無休で自主練習に打ち込んだ。打撃の強化だけでなく、捕手としての動きやフットワーク、体づくりまで、やるべきことを毎日に落とし込んだ。

座右の銘は「好きこそものの上手なれ」。野球への思いが人一倍強いからこそ、安定よりも夢を選んだ。あとは結果で示すだけ。こじ開けるのは、NPBへの扉だ。

