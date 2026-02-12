大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの投手陣の無敵化をさらに推し進める衝撃的なトレード案が話題を呼んでいる。それは、佐々木朗希投手を放出して、サンフランシスコ・ジャイアンツのローガン・ウェブ投手を獲得する案だ。米メディア『スポーティング・ニュース』のTJ・モリン記者が言及した。

ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手、エドウィン・ディアス投手を補強し、すでに無敵と呼べる陣容を完成させている。それでも指摘されている弱点が1つあるとされ、それは「故障リスクの少ない計算できる先発投手」だ。

昨季のドジャースは、二刀流復帰を目指していた大谷翔平選手を含め、先発投手陣が故障に苦しんだ。ウェブのような長いイニングを投げられる投手は、すでにMLB最強のローテーションをさらに安定させる存在になる。

ウェブの対価として挙げられたのが佐々木だ。日本市場への影響力、長期の球団保有権、そして球界屈指のポテンシャルを踏まえると、仮にジャイアンツが再び低迷するようであれば、この選択肢は十分に魅力的だろう。

今季は先発ローテーションとして期待されている佐々木について、モリン氏は「彼を手放すのは痛手だが、おそらくドジャースがウェブ獲得の可能性を模索できる唯一の手段だろう。この点を考慮し、スプリングトレーニング開始前に交渉に着手することを願う」と言及した。

