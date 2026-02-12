2年ぶりのリーグ制覇に向け、北海道日本ハムファイターズから松本剛、東北楽天ゴールデンイーグルスから則本昂大を獲得した読売ジャイアンツ。覇権奪回へ積極補強を敢行したが、これまでもFAで2人を獲得したことがあった。1994年オフには、かつての巨人キラーとヤクルトの主砲を同時獲得した。［1/6ページ］

ダブル補強の誤算

川口和久・広澤克実

[caption id="attachment_248920" align="alignnone" width="530"] （左から）巨人時代の川口和久、広澤克実（写真：産経新聞社）[/caption]

1994年オフに読売ジャイアンツに入団した2人が、川口和久と広澤克実だ。

川口は広島東洋カープでキャリアをスタートさせ、1983年に15勝。「巨人キラー」としても名を馳せていた。1986年から6年続けて2桁勝利を挙げたほか、最多奪三振のタイトルも3度獲得した。

一方の広澤はヤクルトスワローズ（現：東京ヤクルト）に入団。ルーキーイヤーから毎年2桁本塁打を放ち続け、1988年にはキャリアハイの30本塁打を記録した。

ともにFA権を獲得し、1994年オフに巨人へ加入。翌1995年の巨人は優勝候補と目されていたが、終わってみれば3位に沈んだ。

川口は先発として結果を残せず、リリーフに転向した結果、1996年には29試合で防御率2.95をマーク。一方の広澤は移籍1年目で20本塁打を放つも、成績が安定しない状況だった。

川口は1998年限りで現役を引退し、広澤はその後、阪神タイガースで現役を続行した。

