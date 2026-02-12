動画配信サービスのNetflixは13日、稲葉浩志がカバーするNetflix大会応援ソング「タッチ」のスペシャルムービーを公開。誰もが予想できなかったその歌声の一部が遂に解禁された。

先日、Netflixはあだち充氏原作のアニメ「タッチ」の主題歌として 1985年にリリースした楽曲、「タッチ」を稲葉浩志がカバーすることを発表。本日その一部を公開した。

本スペシャルムービーは、稲葉浩志がカバーする「タッチ」の冒頭からサビまでの一部が使用された映像。「タッチ」の原曲が持つキャッチーでドラマ性のある歌詞と、稲葉浩志のエネルギッシュなパッションを感じる歌声と力強いメロディーが、ワールドベースボールクラシックの過去大会の名シーンと合わさっている。

Netflix大会応援ソングを制作するにあたり、野球の持つ魅力と多くの人に親しまれてきた背景、そして楽曲の世界感を踏まえて「タッチ」に決定、そして、数々の国際的なスポーツ大会の応援ソングを歌ってきたボーカリスト・稲葉浩志によるカバーというかたちで実現した。

稲葉浩志氏は「この度Netflix 大会応援ソングとして、名曲「タッチ」をカバーすることとなりました。オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました。

痺れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれを見守るファンの皆様、それぞれの思いがさらに膨らんでいく曲になりますように。 そして2026年のワールドベースボールクラシックが最高の大会となりますように。」とコメントしている。

「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合／3月5日～3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

【動画】稲葉浩志が歌う「タッチ」のスペシャルムービーを公開！

YouTubeより Netflix 大会応援ソング 稲葉浩志「タッチ」

https://www.youtube.com/watch?v=jzLbxzTgAjE

