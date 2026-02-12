大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）からリハビリ中のエバン・フィリップス投手と再契約を結んだ。復帰まではまだ時間を要するものの、ワールドシリーズ3連覇に向けて心強い選手が加わったことになる。米メディア『ボラ・ビップ』のマティアス・パシュー記者が言及した。

フィリップスは近年、ドジャースのブルペンを支えてきた貴重な投手だ。2024年には61試合の登板でセーブ18、防御率3.43を記録し、安定感ある投球で終盤戦を締めくくってきた。

2025年も好調な滑り出しを見せた。開幕から7試合で5回2/3を投じ、失点0、奪三振6と圧巻の内容だったが、6月に右肘を痛めトミー・ジョン手術を受けることになっていた。

現在のドジャースは、エドウィン・ディアス投手を新守護神として迎え入れ、ブルペンを再構築している。さらに今季は大谷翔平選手が開幕から二刀流で出場するため、そこにフィリップスが加われば、投手陣は盤石の体制となるだろう。

期待の高まるフィリップスについてパシュー氏は「トミー・ジョン手術からの復帰時期はは7月頃の見込みで、1年総額650万ドル（約10億円）の契約に合意した。彼はチームメイトと共に新たなトロフィーを掲げるべく、ドジャースに帰還することになった」と言及した。

