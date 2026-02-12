「サービスに溶け込む銀行機能」が今後の主流に？「BaaS」が切り拓く金融の未来

笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00～20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。2月7日（土）の放送は、先週に引き続き株式会社CCIグループ 執行役員 システム統括部長で、北國銀行 執行役員 デジタル部長の吉田茂史（よしだ・しげふみ）さんをお迎えして、銀行の新たな仕組みや企業のAI活用について伺いました。

吉田茂史さんは、2003年早稲田大学大学院物理学専攻修了後、日本マイクロソフト株式会社に入社。その後、日本ビジネスシステムズ、オリックス銀行、日本IBMを経て、2024年に北國銀行に入社。2025年3月に現職の執行役員デジタル部長に就任しました。

◆デジタルの進化で「銀行のあり方」が変化

前回の放送では、北國銀行のVisaデビットサービス「one paretto」や預金型ステーブルコイン「トチカ」など、デジタル分野での先進的な取り組みについて伺いました。今週も引き続き、銀行を取り巻く最新のデジタルサービスについて深掘りします。まずは、銀行の新しい役割として注目が集まっている「BaaS（バンキング・アズ・ア・サービス）」についてです。

BaaSとは、銀行が持つ預金や振込、振替といった金融機能を、APIなどを通じて外部企業に提供するものです。企業が自社サービスに銀行機能を組み込むことで、ユーザーが意識せずとも金融サービスを利用できる状態をつくることができます。

その例として、吉田さんは株式会社Finswerの子会社である株式会社f9kが提供するオンラインバンク「Finswer Bank（フィンサーバンク）」を紹介します。これは、請求書や経費精算など、企業のバックオフィス業務をワンストップで効率化するオンラインバンクサービスで、その金融機能の裏側を北國銀行が支えています。これまで必要だった銀行アプリへの遷移や手作業での転記を省き、業務フローのなかで振込まで完結できる点が大きな特長です。

ここで、笹川が「地銀などの銀行が企業と組んで、サービスを一緒に作ることは珍しいのですか？」と質問。これに吉田さんは、企業との共同によるサービス開発は、これまで銀行を含む金融機関が苦手だった分野としつつも、近年は増加傾向にあると言い、「ユーザーセントリック（顧客第一主義）という形になってきている社会の流れに、銀行も対応しているところであると理解しています。しかし、自社だけでできることには限りがあるかもしれませんので、『どんなパートナーと手を組むのか』『どの領域に踏み込んでいくのか』といった選択肢に、企業ごとの個性が出てくるのではないかと思います」と語ります。

◆グローバル化に必要なのは「視野の広さ」

日本マイクロソフト株式会社での勤務経験を持つ吉田さんは、たまに「外資系企業と地方銀行のどちらに優秀な人材が多いのか」という質問をされることがあるそうですが、「“優秀さ”そのものに差異はないと思います」と話す一方で、“視野の広さ”は明確に違いがあるとのこと。

グローバルを前提とした環境が当たり前の文化と、地域に深く根ざした環境では見える景色が異なるとし、「（視野が）狭くても深く入っていけば、お客さまに提供できる価値は、より解像度が高く具体的になるので、“どちらが良いか？”というのはないです」と強調。

そうした考えのもと、「（旧名の株式会社北國フィナンシャルホールディングスから）CCIグループに名前を変えさせていただいた背景には、グローバルも含めて、これから新しいことにも手を広げて展開していくステージだと思っていますので、個人的には、これから（新しい顧客を）獲得していくために“視野の広さ”は結構大事じゃないかと思っています」と言及します。

また「視野を広げるためにやるべきことは何でしょうか？」という笹川の質問に対して、吉田さんは“習うより慣れよ”と回答。「実際にそういう環境に入ってみると、自然と（考え方が）広がることもあると思います」と話します。

◆銀行の業務も“AIど真ん中”

続いて、北國銀行のAI活用について伺うと、開発現場でコード生成やテストの自動化にAIを活用するなど、従業員の業務に生成AIを使う取り組みが進んでいるとし、「最近、AIエージェントも注目されているので、トレンド的には、やっぱり“AIど真ん中”であると使う側としても感じています」と吉田さん。

さらには、既に一部で始まっているとしたうえで、今後は“AIありき”で業務を組み立てる時代に移行していくと言い、「当然、その先にあるサービスの品質や、提供できる顧客体験みたいなものにも大きな影響を与えていくと感じていますし、それが加速していくと思っています」と話していました。

次回2月14日（土）の放送は、株式会社ima代表取締役CEOでアーティストの三浦亜美さんをゲストにお迎えします。伝統産業と先端テクノロジーを融合させて新しい価値を生み出す革新的な取り組みについて、貴重な話が聴けるかも!?

