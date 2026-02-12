今日の運勢は？ ★2026年2月13日（金）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月13日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月13日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の乙葉ウテナ（おとは・うてな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？学びたいものがあれば、どんどん行ってみましょう。身につく感覚がつかめると、さらにやりがいが持てるようです。前向きな気持ちでいると、周りから褒められることも増えそう。憧れや理想が高くなる時期のようです。自分の想いを現実にできるよう、できることから行っていきましょう。とくに部屋の家具などこだわりたくなるかも。自分に合うものを探してみて。気の合う仲間と過ごすなどしてリフレッシュできそう。普段我慢しているような内容もぶっちゃけトークで楽しめるかも。仕事の悩みなども共有できて、なんだかほっとできそう。人との繋がりを大切にしていくと良いでしょう。友人知人の紹介で仕事のチャンスが巡ってくるかも。人と出会えそうなイベントなどがあれば積極的に参加してみましょう。おしゃれに気合を入れてみるのもおすすめ。話が広がるきっかけを作ってみて。社交性が高まって、職場での関係性などが良い方向へ。苦手な相手とも分かち合うことができれば、困ったときに手を差し伸べてくれそう。ふだんよりもワントーン明るい声で話すといいかも。近所を散歩してみるなど、時間をゆったりと使ってみると良いでしょう。にぎやかな場所から離れて、落ち着けるような場所へ行くのもおすすめ。心と身体を整えて集中力を回復させましょう。大量の作業などを行うようですが、やり遂げてみると何だか自信がついてくるようです。エネルギッシュに活動できるよう、健康面の管理もしっかりとやってみて。食事も和食を中心にすると良いでしょう。人とは違う発想やユニークな表現をすると◎。分かってもらえないと落ち込むのではなく、視点を変えてみると良いでしょう。読書をするのもおすすめ。登場人物の言動から悩みに対するヒントをもらえそう。一点集中ではなく、複数のことを同時に行ってみて。とくに家事や掃除などをテキパキ片付けられるようです。家族との時間も大切にしましょう。なかなか会えない距離ならば電話などしてみて。年長者からアドバイスされるなど、目標を叶えるためのサポートが入るようです。自分とは違うやり方などで、ちょっぴり面白くないと感じる場合がありそうですが、試しにやってみると良いかも。予定が変更になるなど、なかなか自分の思い通りに進まないかも。あえて身を委ねる感覚を意識して過ごしてみると良いでしょう。用事など済んだあとは、自分の好きなことを思いっきり楽しんで。頑張ろうという想いが強くなりすぎると、無茶をしてしまいそう。身体が休みたがっているならば、ゆっくりできるようにしましょう。美味しいものを食べたりして、「よく頑張った」と自分を褒めてみて。あれもこれもやろうとしなくて大丈夫。まずは大事なことを2つに絞って集中すればバランスが取れます。完璧を求めず、1つ１つを丁寧に集中できたらOKです。優先順位を明確にすれば、混乱から抜け出せるでしょう。焦らず一歩ずつ進みましょう。■監修者プロフィール：乙葉ウテナ（おとは・うてな）東京・池袋占い館セレーネ所属。「当たるだけでなく、良い未来に変える為の占い」をモットーに、東京＆大阪の占い館で延べ2万人以上を鑑定。対面鑑定をメインにタロット講座、イベント出演やアプリの監修を手がけている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/