春季キャンプ第3クール最終日となる12日。サンライズブルペンに、背番号「43」の姿が。連日のブルペン入りに、今季への強い決意を感じさせる。



おなじみのワインドアップから、かなり出力を上げての投球を展開。宮崎での最終クールとなる第3クールも、この日で最終日。14日からは沖縄・那覇で2次キャンプとなり、いよいよ実戦色が濃くなってくるのを前に、状態も上向きのようだ。



東北楽天ゴールデンイーグルスの主戦投手として、プロ1年目に15勝を挙げて新人王に輝き、球団初の日本一に貢献。2014年からは5年連続で最多奪三振のタイトルを獲得するなど、リーグを代表する先発投手の地位を築いた。



2024年には、松井裕樹のMLB移籍もあり抑えに転向。同年54試合に登板し、32セーブをあげて最多セーブのタイトルを獲得した。



NPB通算120勝99敗48セーブ、防御率3.12の数字を引っ提げ、今オフ巨人に加入。先発投手陣のコマ不足に悩むチーム事情もあり、再び先発としてマウンドに上がるべく調整を続けている。



今季の目標に「規定投球回＆二桁勝利」をあげている則本。32完投、12完封の実績を誇る右腕が、常勝球団で再び本来の場所に戻ってくる。























— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)