育成出身4年目が快足アピール！　中日・樋口正修、好スライディングで生還

中日は初回に2点を先制し、尚も迎えた2回裏の攻撃で1死三塁の局面を作る。打席には「9番・中堅」の三上愛介、三塁走者が樋口の場面だった。



三上はカウント0－2から高めの球を打たされ、打球は力なく浅い左飛となった。しかし、三塁走者の樋口は犠飛を狙って本塁突入。左翼から強い返球がワンバウンドで帰ってきたが、樋口は強く速いスライディングで生還した。



試合を優位に進めた中日はこの試合、ヤクルトに4-1で勝利を収めた。



樋口は、2022年育成ドラフト3位指名でBCリーグ・埼玉武蔵ヒートベアーズから中日に入団。俊足を生かした盗塁・走塁を得意としており、2023年7月に支配下登録。今季も出番を増やすべく、キャンプで奮闘中だ。



