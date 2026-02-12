













読売ジャイアンツの戸郷翔征が12日、ブルペンに入り投球を行った。その表情からは並々ならぬ決意がうかがえた。











春季キャンプ第3クール最終日となる12日。サンライズブルペンに、背番号「20」の姿があった。



1球1球丁寧に、意味を持たせてボールを投じていく。その顔つきからは、今季にかける並々ならぬ思いを感じさせる。



2022年から3年連続12勝をあげ、防御率も2.62、2.38、1.95と年々向上。巨人軍のエースとしてさらなる勝ち星を期待された。



しかし、昨季は序盤から不調が続き、8勝9敗とまさかの負け越し。防御率も4.14と大幅に悪化した。



2025年はチームも70勝69敗4分けで、首位の阪神タイガースとは15ゲーム離されての3位。連覇を狙った昨季だったが、ライバルチームに大きく水をあけられた。



巨人としては優勝を狙うために、春季キャンプで計算できる先発投手をひとりでも多く見出したいところ。その先頭に戸郷が立たなければ、再び苦しい戦いが待っているだろう。



25歳の若さで通算63勝をあげている右腕の、巻き返しを期待したい。























