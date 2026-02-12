こんにちは、リリースピッカーのなぎさです！今日は串カツ田中の人気商品をご紹介します！

串カツ田中の名物「無限串」がシリーズ累計で1,500万本(※2)を突破！！

※１(サブタイトル)について：税込での累計売上です。

※2について：2025年4月24日～2026年１月中旬までの販売数。

無限串とは

2025年4月24日に、大衆酒場としての原点回帰として、価格を気にすることなく、心ゆくまで楽しんでいただきたいという一心で販売開始した1本50円（税込55円）の”新名物”。

【無限串シリーズについて】

1．無限ニンニクホルモン串（現在は販売終了）

昨年12月31日に惜しまれつつも販売終了した、“初代”無限串。多くのお客様からご支持をいただき、累計販売数1,400万本(※3)を記録したブームの火付け役。特徴はなんといっても“ガツン”と効いた特製ニンニク醤油タレ。やみつきになるお客様が続出した。昨年12月31日に惜しまれつつも販売終了したが、その「やみつき感」と「楽しさ」をさらに進化させ、新たな2種類の無限串へとバトンを継承した。

※3について：2025年4月24日～2025年１2月末までの販売数

2．無限土手みそホルモン串

2026年1月より販売開始した“こってり濃厚”の無限串です人気メニュー「牛すじ土手」などに使用している特製土手みそと、看板メニュー「田中のかすうどん」などで使用している特製出汁を黄金比でブレンドした特製土手味噌タレを使用している。みその濃厚な甘みと出汁の旨味が牛ホルモンに絡み合い、抜群の食べ応えを実現した。甘みと塩味のバランスが絶妙で、お酒が無限に進む濃厚な一本。

3．無限柚子ぽん酢ホルモン串

2026年1月より販売開始した“さっぱり爽快”の無限串。香り高い柚子ぽん酢に、田中の特製出汁を合わせ、ピリッとしたもみじおろしをアクセントに加えた。牛ホルモンの独特な歯ごたえと、柑橘の爽やかな酸味が絶妙にマッチしている。何本食べても食べ飽きないさっぱり&スッキリとした後味で、お酒が進むことはもちろん、ソフトドリンクとも相性抜群の一本。

無限串 詳細

無限土手みそホルモン串 ／ 無限柚子ぽん酢ホルモン串

1本50円（税込55円）

写真上：無限土手みそホルモン串／写真下：無限柚子ぽん酢ホルモン串

■販売店舗

東京ドーム店を除く串カツ田中全店舗

■注意事項

テイクアウト、デリバリーは対応していない。

編集／なぎさ（ガクラボメンバー）

