大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が先発として結果を残せるかが注目されている。そんな同投手には今オフ、大物獲得のためのトレード要員になるという説も浮上していたが、現実になる可能性はさほどないかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

同メディアは「佐々木のメジャー1年目にまったく問題がなかったわけではないが、ドジャースがワールドシリーズ（WS）連覇を目指す中、彼はブルペンで重要な役割を担っていた。だからこそここ最近になって、デトロイト・タイガースのエースであるタリック・スクーバル投手とのトレード案に名前が含まれているという報道が出てきたことは、かなり非現実的に映った」と言及。

続けて、「売り手側が佐々木を要求するのは当然だろうが、ドジャースはその話には耳を傾けないだろう。彼らは佐々木が将来どんな投手になり得るかを正確に理解しているかつ、彼はいまだに非常に手頃な契約条件にあるからだ。チームが考えている通りに佐々木が順調に成長すると仮定した場合、一体どこに彼をトレード要員として検討する理由があるというのだろうか。彼は将来のエース候補なのだ」と記している。

トレード要員として佐々木の価値が高いことは確かだろうが、ドジャース側は現段階では、自分たちのもとで才能を開花させる方に重きを置いているようだ。

