













横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智内野手とクーパー・ヒュンメル外野手が、春季キャンプのランメニューで先頭に立って走った。











春季キャンプも第3クールに入り、徐々にコンディション調整のピッチも上がってきた。12日、メイングラウンドではランメニューが行われ、キャプテンの筒香と新外国人のヒュンメルが先頭を走り、意欲的にナインを引っ張っていた。



筒香は昨季2度の登録抹消を経るも、8月の一軍復帰後は3番に座り、33試合で14本塁打を記録。今季はチームキャプテンとなり、プレー以外でもチームの大黒柱となる覚悟を示している。



ヒュンメルはキャンプ序盤に、相川亮二監督とのキャッチボール終了後にお辞儀で礼をするなど、日本流に馴染む姿勢が垣間見える。ランメニューも率先して引っ張り、今季にかける意気込みがうかがえる。



厳しい練習も佳境に入ろうとしている。疲労が溜まってくる中、ファイトを見せる2選手の今季の活躍を心待ちにしたい。











【動画】筒香・ヒュンメルが先頭！ランメニューの様子がこちら

DAZNベースボールの公式Xより











厳しいランメニューのラスト



ヒュンメル、筒香嘉智が引っ張る



🌸DeNA春季キャンプ

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】