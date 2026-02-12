西武は12日、4月28日(火)から5月6日(水・休)のゴールデンウィーク期間中、ベルーナドームで開催する公式戦6試合を、家族で楽しめる「ファミリーフェスタ」として開催すると発表した。

4月29日(水・祝)は、テレ東系列で放送中のこども向けバラエティ番組『おはスタ』とコラボレーションしたイベントを今年も開催。当日は、人気お笑いコンビでおはスタファミリーの「東京ホテイソン」のたけるさんとショーゴさんが来場し、試合前後などにトークや抽選会などのイベントを多数実施。

なお、当日29日(水・祝)には、一部の座席を除き来場者に「バックパック」を配布する。ライオンズのチームカラーのレジェンドブルーをベースに、球団マスコットのレオマークのシルエットをあしらったシンプルなデザインで普段使いもしやすいほか、ペットボトルや応援グッズのフラッグ、ペンライトなどを収納できるポケットなどを複数備えており、野球観戦時の機能性も抜群だ。

さらに、ファミリーフェスタ期間中は、こども向け遊戯施設のテイキョウキッズフィールドが最大30分間遊び放題となるほか、高さ6mのふわふわレオドームなどのエアー遊具で遊べる『ふわふわアトラクション』と、ピッチングチャレンジやボールゲームができる『ゲームアトラクション』を、ひとり1回まで無料で遊ぶことができる。ホーム開幕戦を含む3月31日(火)～4月30日(木)までの観戦チケットは、2月13日(金)のファンクラブ先々行抽選から順次販売。

▼ 東京ホテイソン コメント

「初めてライオンズのイベントに参加しますが、今からとてもワクワクしています。おはスタのスペシャルイベントや試合後のスペシャルステージでファンの皆さまと関われることを楽しみにしています！ゴールデンウィークはベルーナドームで一緒に盛り上がりましょう！ 」