株式会社Knowhere（本社：東京都港区、以下「Knowhere」）は、ミズノ株式会社（本社：大阪府大阪市、以下「ミズノ」）と、Knowhereが開発・提供する映像解析アプリケーションソフトウエア「SmartScout（スマートスカウト）」の販売および関連サービスの展開に関する業務提携契約を締結した。

今回Knowhereとミズノは、「野球の育成環境をより良くする」という共通のビジョンのもと協業。Knowhereが持つ映像解析・データ可視化の技術と、ミズノが長年スポーツ界で築いてきた野球チーム・指導者・選手とのネットワークを組み合わせることで、誰もが手軽に映像とデータを活用できる環境づくりを推進している。

「SmartScout」は、Knowhereが開発した解析ツールで、AI技術を駆使して選手のパフォーマンスをデータで可視化し、効率的なトレーニングとけがの予防を実現するツール。

スマートフォン1台でリアルタイム分析が可能なため、選手の潜在能力を最大限に引き出すことが出来る。既にMLBおよびNPBの双方のリーグのチームに導入されており、その技術力と精度の高さはトップリーグの現場で証明されています。

専門的な設備や知識を必要とせず、日常の練習や指導現場で活用できる点が特長で、チームおよび個人の双方を対象としています。

本提携を通じて、中学・高等学校・大学の野球部、社会人野球チームなど、育成世代を中心とした現場への導入を推進している。

・投球、打撃の計測が可能

・AIコーチが詳細にフィードバック（データ初心者でも使いこなせる安心の機能を搭載）

・スマートフォン1台で計測できるため、持ち運びコストが低い(日々の練習、試合前、試合など多くのシーンで計測が可能）

【写真】スマホ一台で変化量、回転数が分かる！

