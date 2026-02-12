大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が先発として結果を残せるかが注目されている。本人も先発ローテーションに入ってチームに貢献するため、投球の幅を広げる新球種の習得に取り組んでいるという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は以前、佐々木が最終的には3つ目の球種を開発する必要があると述べていた。その彼はカリフォルニアポストのディラン・ヘルナンデス記者を通じて、カッターとツーシームの習得に取り組んでいると語っている」と言及。

続けて、「佐々木はメジャー1年目の昨季、主にフォーシームとスプリッターを投げていたが、先発としては制球や球速に苦しむ場面が多かった。スプリッター自体はゾーンに決まったり、カウントを有利に進められた時にはプラスの球種だったものの、それを安定してできなかったことがシーズンを通しての課題だった。先発としての成功の可能性を高めるには、メカニクスを安定させることに加え、効果的な第3の球種を身につけることが大きな助けになるだろう」と記している。

昨季は10登板、1勝1敗2ホールド、防御率2.10といった数字にとどまった佐々木だが、今季は一皮むけた姿を見せることができるだろうか。

