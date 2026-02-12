ノッティンガム・フォレストは11日、ショーン・ダイチ監督を解任したことを発表した。

ノッティンガム・フォレストでは2023年12月からヌーノ・エスピリト・サント元監督が指揮官を務め、昨季はプレミアリーグを7位で終えたことにより、1995－96シーズン以来の欧州カップ戦出場権を手にした。昨夏には指揮官との契約を2028年6月30日まで延長していたが、共同オーナーであるエヴァンジェロス・マリナキス氏との関係悪化が報じられた後、昨年9月8日に解任され、翌9日にアンジェ・ポステコグルー前監督の就任が発表された。

しかし、就任後公式戦8試合（2分け6敗）未勝利となると、昨年10月18日に行われたプレミアリーグ第8節のチェルシー戦（●0－3）後、わずか30分ほどで電撃解任。なお、ポステコグルー前監督の在任期間は39日で終了し、プレミアリーグ公式サイトによると、サム・アラダイス氏がリーズを30日で解任されたことに次いで、プレミアリーグ史上2番目の早さで解任された指揮官になったことが伝えられていた。

このような状況のなか、プレミアリーグでの指導歴が長いダイチ監督を10月21日に招へい。初陣となったヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節のポルト戦は2－0で勝利を収めたものの、プレミアリーグの初陣はボーンマスに0－2で敗れて黒星を喫していた。

その後、ELのリーグフェーズは13位で終え、ノックアウトステージのプレーオフ進出を果たした一方、プレミアリーグでは4連敗を喫する期間もあるなど、なかなか白星を積み重ねることができず。第26節終了時点で勝ち点「27」の17位につけ、降格圏内となる18位ウェストハムとは勝ち点「3」差に低迷。11日には今季ここまでわずか1勝にとどまっている最下位ウルヴァーハンプトンとホームで0－0で引き分け、3試合未勝利（2分け1敗）となったことで、解任となった。

ノッティンガム・フォレストはクラブ公式サイトで「クラブ在籍中のダイチ監督とスタッフの尽力に感謝している」と就任から114日で解任となった同指揮官への感謝を綴りつつ、「現時点ではこれ以上のコメントは控える」と後任については明らかにしていない。

なお、イギリスメディア『BBC』によると、ノッティンガム・フォレストが後任となる正式指揮官を招へいした場合、プレミアリーグでは1シーズンに4人の正式監督を擁する初のクラブになることが伝えられている。

【ハイライト動画】ノッティンガム・フォレストvsウルヴァーハンプトン